MNOGI NE VJERUJU

VIDEO Svijet je zatečen onim što je bahati milijunaš napravio dječaku, a on prijeti tužbama

Autor
Vecernji.hr
02.09.2025.
" Što se tiče internetske mržnje, podsjećam da je vrijeđanje javne osobe podložno zakonskoj odgovornosti. Svi uvredljivi komentari bit će analizirani radi mogućnosti pokretanja sudskog postupka", poručio je poljski milijunaš.

Poljski tenisač Kamil Majchrzak napravio je lijepu gestu prema jednom dječaku na US Openu. Nakon pobjede protiv Rusa Karena Hačanova pokušao je svoju kapu darovati mladiću u publici, no uslijedilo je nešto što je zgrozilo svijet.

Jedan odrasli gledatelj zgrabio je kapu i spremio je u svoju torbu. Taj je video izazvao mnogo reakcija na društvenim mrežama i mnogi se pitaju tko je taj čovjek.

Isprva Majchrzak nije primijetio što se dogodilo, ali kada je kasnije saznao, odlučio je reagirati. Na Instagramu je objavio poruku u kojoj je zamolio pomoć u pronalasku dječaka. Njegov apel brzo se proširio društvenim mrežama, a dječak je ubrzo pronađen, što je Poljak s osmijehom potvrdio i na svom profilu.

A nakon toga je i otkriveno tko je taj nemilosrdni čovjek. Zove se Piotr Szczerek i poljski je milijunaš. Vlasnik je tvrtke Drogbruk čije su dionice nakon ovoga skandala pale za 15 posto, a na društvenim profilima tvrtke pljušte komentari i negativne recenzije.

Ovaj, kako ga nazivaju "najomraženiji čovjek na internetu", živi u luksuznoj vili uz umjetno jezero u selu u Poljskoj sa suprom Annom i sinovima od 10 i 12 godina. Uz to je i vlasnik teniskog kluba.

„Nedavni incident na teniskom meču izazvao je buru na internetu. Riječ je, naravno, o poznatoj kapi. Da, uzeo sam je. Da, učinio sam to brzo. Ali, kao što uvijek govorim, u životu vrijedi pravilo tko prvi – njegovo. Razumijem da se nekima to možda neće svidjeti, ali molim vas, nemojmo od kape raditi globalni skandal. To je samo kapa. Da ste bili brži, vi biste je imali. Što se tiče internetske mržnje, podsjećam da je vrijeđanje javne osobe podložno zakonskoj odgovornosti. Svi uvredljivi komentari bit će analizirani radi mogućnosti pokretanja sudskog postupka", poručio je poljski milijunaš.

JU
JustinCase
14:42 02.09.2025.

Silni milijuni, a opet jadan i bijedan

