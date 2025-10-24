Pljušte kritike na račun Dinama, ali plavi ih nisu zaslužili! Dva čovjeka su na posebnom udaru

Dinamo je četvrti u Europskoj ligi, u konkurenciji od 36 klubova, prvi je u HNL-u iako je imao dva neočekivana poraza, a kritike na račun plavih samo se slijevaju. Ponovno su brojne nakon što je Dinamo odigrao 1:1 u Malmöu i donio vrijedni bod. I treba biti kritičan, ali konstruktivno kritičan, a ne samo da bi se pljuvalo. Na udaru kritika navijača po društvenim mrežama sad su trener Mario Kovačević i vratar Ivan Nevistić. Prvo ćemo o Nevistiću, možda bi neki drugi vratar zaustavio taj pogodak Malmöa, ali Nevistić nije uopće kriv za to, obrana plavih nije dobro zatvorila taj ubačaj, suparnički igrač je neometan pucao, lopta je loš skrenula od McKenne i Nevistić nije uspio kvalitetnije stići do nje. A nitko ne spominje da je kod tih 0:1 u drugom poluvremenu skinuo veliku priliku suparnika i spasio plave, da je bilo 2:0 za domaćine, sumnjam da bi se plavi na kraju vratili i s tim jednim bodom.

Trener Mario Kovačević u toj je utakmici krenuo sa svojim uobičajenim sastavom, nije bilo niti jednog iznenađenja u početnoj postavi. I ta je postava imala ogroman posjed lopte, puno više udaraca od suparnika, bila je bolja, ali istina je, ne i učinkovita. Pogotovu je teško bilo probiti niski blok Malmöa nakon što je imao vodstvo u povukao se na svojih 30 metara. Tu su plavi imali problema, kružili su oko te obrane domaćina kao u rukometu, ali bilo je to presporo da bi se napravio višak igrača, a prave okomite lopte kroz obranu Malmöa nije bilo. Došla je tek na kraju kada je Stojković pokazao da ima takvu loptu, kao nekoć Baturina dok je bio u pravom izdanju. Stojković ima taj 'vic' u igri i njegove lopte razbile su na kraju taj čvrsti blok, iskoristio je t Bakrar s dvije prilike, druga je završila lobom,a mlađahni Varela samo je potvrdio taj pogodak za važni bod plavima.

Naravno da se sad postavljaju pitanja u stilu - zašto Kovačević nije ranije mijenjao, zašto više ne igraju Stojković, Bakrar ili Varela ili još neki od igrača koji više sjede na klupi negoli igraju. Prvi odgovor leži u rezultatima, a Dinamo ih ima. Pa tko uoči sezone ne bi bio sretan s četvrtim mjestom plavih u Europi, sa sedam osvojenih bodova u tri utakmice, od toga dvije u gostima, s prvim mjesto u HNL-u i sva četiri dobivena derbija? Istina je da igra nije briljantna i da je rezultat bolji od nje, ali rezultat je na kraju jedino valjano mjerilo uspješnosti.

Složit ćemo se s dijelom kritičara koji kažu d aje Kovačević mogao koristiti više igrača, ne mislimo pritom na podatak da ih je koristio jako puno, ali brojni od njih nisu imali posebno veliku minutažu, a neki samo mogu sanjati startnu postavu. Stojković, Bakrar i Varela na kraju su kreirali taj bod u Švedskoj. Trebaju li igrati više, sigurno je legitimno pitanje. Stojković zaslužuje i počinjati utakmice, jer on ima ideju u igri, ima potez koji može izbaciti suparnika iz 'betonirane' obrane. Od tri spomenuta igrača, Stojković je najviše igrao, U HNL-u ima osam nastupa s 395 minuta, dakle oko 50 po utakmici, igra je u svima osim u dvije kad ga nije bilo zbog crvenog kartona. U Europskoj ligi sudjelovao je u sve tri utakmice, s 53 odigrane minute, te je u kupu odigrao 69 minuta.

Monsef Bakrar je vrlo učinkovit, u sedam nastupa u HNL-u igrao je 261 minutu, postigao sva pogotka uz jednu asistenciju, u Europskoj ligi u nastupa skupio je 50 minuta te postigao pogodak i sad asistirao Vareli za 1:1. U kupu je protiv Dinama iz Predavca briljirao s tri pogotka. I možda je on trebao u Malmöu krenuti od početka ako još nekakvih tegoba ima Lisica, ali trener Kovačević nije bio presretan s onim što je Alžirac kao starter odigrao protiv Osijeka kada je bio u početnoj postavi. Možda dečko daje više kad uđe s klupe...

O Cardosu Vareli napisani su već romani, taj talentirani dječak sa 16 godina postigao je taj pogodak Malmöu u šestoj minuti sudačke nadoknade nakon čudesnog poteza Bakrara. Puno je onih koji traže veću Varelinu minutažu, jer ako može Yamal igrati u Barceloni, zašto ne bi mogao Varela u Dinamu. Istina je da se dosad nije naigrao. U HNL-u je nastupio pet puta i odigrao 114 minuta, u Europskoj ligi je jednom dobio jednu minutu, a sad u Švedskoj pet minuta i postigao je taj pogodak.

Najviše je odigrao (45 minuta) protiv Gorice i nije bio loš, a u posljednjem HNL-u susretu, protiv Osijeka, dobio je posljednjih 26 minuta i bio je nemoćan, očito mu fali još 'fizike', talent, brzina i okomitost nisu sporni, ali kad naleti na zid dobrog suparničkog braniča, onda ima problema. No, istina je da bi više napredovao kad bi više igrao.

U svakom slučaju, nije ni Kovačeviću lako, svi očekuju ne samo rezultate nego i atraktivnu igru plavih, a to baš i nije lako, pogotovu ne protiv suparnika koji se odluče na defenzivnu igru. I takvog suparnika plavi mogu očekivati već u ponedjeljak kad po vjerojatno teškom terenu igraju u Vinkovcima s Vukovarom.