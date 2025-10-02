Naši Portali
KAKAV POVRATAK PLAVIH

VIDEO Dinamo izveo epski preokret u Srbiji za samo pet minuta! Pogledajte golove

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige
Slobodan Sandic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
02.10.2025.
u 21:46

Već nam je prvih 19 minuta dvoboja dalo pravi mali spektakl u vidu nevjerojatno brzog preokreta. Sve je počelo u 14. minuti kad je Maccabi Tel Aviv poveo

Hrvatski predstavnik u Europskoj ligi, zagrebački Dinamo u sklopu drugog kola natjecanja gostuje u Bačkoj Topoli u Srbiji kod izraelskog Maccabi Tel Aviva. 

Već nam je prvih 19 minuta dvoboja dalo pravi mali spektakl u vidu nevjerojatno brzog preokreta. Sve je počelo u 14. minuti kad je Maccabi Tel Aviv poveo. 

Ma nema mu ravnog! Luka Modrić je kralj San Sira, dresovi s njegovim prezimenom lete s polica

Lederman je gurnuo odličnu loptu u prostor za Abu Farchija. McKenna je zakasnio blokirati taj udarac pa je napadač Maccabija uz pomoć bloka McKenne provukao loptu pored Nevistića za rano vodstvo izraelske momčadi.

Međutim, sreća Izraelaca nije dugo trajala. Dinamo se vratio u utakmicu već nakon dvije minute. Mišić je gurnuo jednu oduzetu loptu u prostor Mateu Lisici, koji je s 12-13 metara zakucao loptu pod gredu Maccabijevog gola. 

Već u 19. minuti, samo pet minuta nakon Macccabijevog pogotka, Dinamo je kompletirao preokret. Moris Valinčić je dosta dugo vukao loptu po desnoj strani, othrvavao se naletima suparničkih igrača, ušao u kazneni prostor Dinama i pronašao dodavanjem Dejana Ljubičića. Veznjak Dinama iz blizine je plasirano poslao loptu u mrežu za preokret.

Sve golove u spektakularnom uvodu utakmice drugog kola Europske lige između Maccabija i Dinama pogledajte OVDJE.

