Problemi u Italiji: Od 20 klubova 11 imaju stranog vlasnika, u nekim momčadima je po 95 posto stranaca

Prigodnim panelom s Alessandrom del Pierom u glavnoj ulozi te dodjelom nagrada Sofascorea, za najbolje nogometaše u najjačim ligama svijeta, u zadarskoj crkvi Svetog Nikole otvoreno je peto izdanje Sunset Sports Festivala. A to je sada već svjetski poznata sportska konferencija koja svake godine nudi vrlo zanimljive sadržaje, znanja i spoznaje iz industrije sporta.

U vrijeme kada talijanski ljubitelji nogometa pate, jer im nema reprezentacije na Svjetskom prvenstvu i to treći put uzastopce, bilo je zanimljivo slušati panel naslovljen sa "Što je sljedeće za talijanski nogomet?". A o tome su govorili jedan od najboljih talijanskih nogometaša svih vremena Alessandro del Piero, Marco Messina, komentator CBS-a te Michelle Ciccarese, komercijalni i marketinški direktor Serie A.

- Da ste u bliskoj prošlosti mogli promijeniti jednu stvar u talijanskom nogometu, što bi to bilo? - upitao je Del Piera moderator Nico Cantor, također CBS-ov novinar.

- Sad kad imam djecu najviše razmišljam o mladima. Trebali bismo više investirati u našu mladež. Mi u našoj ligi imamo možda i previše stranaca, u nekima čine i 95 posto sastava. To zvuči čudno no to se događa i u mlađim uzrastima.

Na tom tragu bio je i odgovor komercijalista Michellea Ciccaresea:

- Kada imate problem to je pravi trenutak za mijenjati stvari. Pa mi u 20 prvoligaških klubova imamo 11 stranih vlasnika. Da oni dolaze u našu zemlju i investiraju u naš nogomet zbog naše sportske povijesti, zbog zemlje kao takve i potencijala kojeg vide. No, neke stvari oko izgradnje infrastrukture svakako bi trebalo ubrzati. Vi ako želite graditi stadion morate nekad i 10 godina čekati na dozvolu a ako planirate graditi hotel dobit ćete ju puno brže.

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Marko Messina, CBS-ov komentator, bio je izravan i žestok:

- Dubok je to problem no ondje smo gdje zaslužujemo biti jer smo donosili krive odluke. Trenutačno je puno nacija bolje od nas i od njih bi trebali učiti. Trebamo i političko vodstvo koje će gledati 20-30 godina unaprijed a kako nam stižu izbori nadam se promjenama i u tom smislu.

A Del Piero, svjetski prvak iz 2006. i klupski prvak Europe s Juventusom, još je dometnuo:

- Možemo mi sada pričati da smo bili četiri puta svjetski prvaci no moramo se suočiti sa stvarnošću i to s više hrabrosti. A ona je i takva da smo osvojili Prvenstvo Europe između dva Svjetska prvenstva na kojima nas nije bilo. Vi ste očito bolje radili, nema vas niti četiri milijuna na na posljednja dva Svjetska prvenstva bili ste drugi i treći. Očito ste bolje radili i mogu samo skinuti šešir.

Na kraju panela ovaj se nogometni genijalac i našalio:

- Ne moramo pričati samo o nogometu. Recimo, idemo pričati o tenisu ili formuli 1 - kazao je popularni Ale aludirajući na natjecateljsku moć teniskog broja jeddan Janika Sinnera i vodećeg svjetskog automobilista Kimija Antonellija.