Mediji nemilosrdni poslije debakla Srbije, ne mogu vjerovati kakva sramota im se dogodila!

Nogometna reprezentacija Meksika svladala je u prijateljskoj utakmici odigranoj u Toluci Srbiju s 5-1, a Srbima je to drugi teški poraz u samo pet dana nakon što su izgubili od Zelenortskih Otoka s 0-3. Srbija je nastupila u znatno oslabljenom sastavu, a momčad bila sastavljena uglavnom od igrača iz domaće lige i onih s malo ili nimalo reprezentativnog iskustva.

U 19. minuti golom Petra Stanića Srni su poveli, Johan Vasquez u 34. minuti izjednačio na 1-1, da bi u sudačkoj nadoknadi prvog dijela Stefan Bokinac autogolom donio prednost Meksiku.

U drugom poluvremenu Meksikanci su deklasirali protivnika. Raul Jimenez povisio je na 3-1 u 57. minuti, a zatim je uslijedio još jedan autogol, ovog puta Adema Avdića u 72. minuti, da bi konačnih 5-1 postavio Luis Chavez u 90. minuti.

Srpski mediji ogorčeni su novim porazom orlova. Kurir u naslovu navodi "Kakva bruka! Meksiko deklasirao Srbiju: Cirkus, dali smo sami sebi dva gola, djelovali kao turisti". Sportklub dodaje: "Rasprodaja ugleda: Meksikanci pregazilo Srbiju".

"Katastrofa: Srbija doživjela debakl u Meksiku", jednako je kritičan Mondo sport. Telegraf je također bio bez poštede: "Teška bruka nogometaša Srbije: Pomlađeni Orlovi otreseni s 5-1, Meksiko nas rastavio uz dva komična autogola".