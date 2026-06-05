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ŽESTOKE KRITIKE

Mediji nemilosrdni poslije debakla Srbije, ne mogu vjerovati kakva sramota im se dogodila!

International Friendly - Mexico v Serbia
ELOISA SANCHEZ/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.06.2026.
u 09:14

U drugom poluvremenu Meksikanci su deklasirali protivnika. Raul Jimenez povisio je na 3-1 u 57. minuti, a zatim je uslijedio još jedan autogol, ovog puta Adema Avdića u 72. minuti, da bi konačnih 5-1 postavio Luis Chavez u 90. minuti

Nogometna reprezentacija Meksika svladala je u prijateljskoj utakmici odigranoj u Toluci Srbiju s 5-1, a Srbima je to drugi teški poraz u samo pet dana nakon što su izgubili od Zelenortskih Otoka s 0-3. Srbija je nastupila u znatno oslabljenom sastavu, a momčad bila sastavljena uglavnom od igrača iz domaće lige i onih s malo ili nimalo reprezentativnog iskustva.

U 19. minuti golom Petra Stanića Srni su poveli, Johan Vasquez u 34. minuti izjednačio na 1-1, da bi u sudačkoj nadoknadi prvog dijela Stefan Bokinac autogolom donio prednost Meksiku.

U drugom poluvremenu Meksikanci su deklasirali protivnika. Raul Jimenez povisio je na 3-1 u 57. minuti, a zatim je uslijedio još jedan autogol, ovog puta Adema Avdića u 72. minuti, da bi konačnih 5-1 postavio Luis Chavez u 90. minuti.

Srpski mediji ogorčeni su novim porazom orlova. Kurir u naslovu navodi "Kakva bruka! Meksiko deklasirao Srbiju: Cirkus, dali smo sami sebi dva gola, djelovali kao turisti". Sportklub dodaje: "Rasprodaja ugleda: Meksikanci pregazilo Srbiju".

"Katastrofa: Srbija doživjela debakl u Meksiku", jednako je kritičan Mondo sport. Telegraf je također bio bez poštede: "Teška bruka nogometaša Srbije: Pomlađeni Orlovi otreseni s 5-1, Meksiko nas rastavio uz dva komična autogola".

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Ključne riječi
nogomet SP 2026. Srbija Meksiko

Komentara 2

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Avatar Idler 3
Idler 3
09:29 05.06.2026.

Da i....?

Avatar kozorog
kozorog
09:22 05.06.2026.

nebitno, dres su obukli oni koji ga inače ne bi ni nosili. srpski nogomet treba katarzu, i to od vrha saveza, pa tek onda tražiti probleme, ako ih i ima, među nogometašima. zbog politike, vučića osobno, koja se uvukla u sve pore, srbijanci neće još dugo imati uspjeha u reprezentativnom nogometu, unatoč stvarno kvalitetnim nogometašima. malo savez, malo izbornik, malo i ego kod igrača, su zbrojeno uništili ipak jednu respektabilnu nogometnu ekipu, ekipu koja je u mladim selekcijama prije par godina bila prvak svijeta. sad su malo ostarili, a stari su ih pokvarili, ne igrački, već ljudske odnose. žao mi ih je, ipak neki pamtimo veličine na terenu tipa piksija, jugović, milovšević, đukić, pa ovi mlađi mitrović, vlahović, milenković ,savić..... škola nogometa kao i naša, iz istog gnijezda što se tiče filozofije. i ne, nije sramota, samo bezveze blate grb, a za sve je kriv savez.

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