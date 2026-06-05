Francuskom gigantu i osvajaču Lige prvaka prijeti izbacivanje iz Europe: Izašli su prvi detalji

Francuski velikan Marseille mogao bi se suočiti s drastičnim sankcijama od strane Uefe, uključujući izbacivanje iz Europske lige iduće sezone, radi ozbiljnih financijskih problema koje krovna europska nogometna organizacija trenutno istražuje. Prema prvim informacijama, osvajač Lige prvaka iz 1993. godine, ima problema s ispunjavanjem uvjeta iz sporazuma o nagodbi koji je potpisao s Uefom 2022. godine.
Klub je nakon kršenja pravila Financijskog fair playa, kažnjen s dva milijuna eura. Marseille se tada obvezao dovesti svoje poslovanje u okvire koje propisuju Uefina pravila o održivosti. Ipak, Marseille nije uspio zaustaviti negativan niz gubitaka. Prema podacima francuskog financijskog nadzornog tijela (DNCG), klub je u posljednje tri sezone zabilježio ukupan neto gubitak od skoro 157 milijuna eura. Gubici su pritom neprestano rasli: s 12.7 milijuna eura u sezoni 2022./23. na 39.1 milijun eura u sezoni 2023./24., da bi u sezoni 2024./25. dosegnuli ogromnih 105 milijuna eura.
Uefino Tijelo za financijsku kontrolu klubova u međuvremenu se sastalo u utorak u svom sjedištu Nyonu kako bi razmotrilo slučajeve klubova koji posluju pod sporazumima o nagodbi. Smatra se kako aktualni europski prvak PSG nije ugrožen, a za Lyon se ne očekuju ozbiljnije sankcije, ali za slučaj Marseillea navodno se smatra kako je jedan od najozbiljnijih te im prijete drakonske sankcije.'Poštovao je veće igrače, a u igri nije bilo nikakvog straha' - Mario Tokić o mladom Modriću
ova pravila treba ukinuti. samo pomažu ultrabogatima. koga briga kolko će netko uložiti u klub?! ako propadne, koga briga, igrači su radnici, naći će drugi posao, u čemu je problem? ffp je napravio samo jednu stvar, onemogućio da mali i srednji klubovi ikad postanu veliki, mali klub zbog postotka i trenutne niske vrijednosti ne može ni uz milijardera imati skupu momčad i napraviti nešto. uefa je podilaženjem realu i ekipi 10-ak klubova upropastila budućnost nogometa. liga prvaka, a u njoj 5 engleskih klubova... ajd po uzoru na nba da se limitiraju najviše plaće, fond za plaće u klubu, za sve isto, koga b riga što će neki pasti. koga interesira prvenstvo u kojem završnicu igra 10 godina istih 8 klubova? ja pratim nogomet samo zbog klinca koji još ima volje igrati, a kad on stane, nogomet mi bude usputna vijest na portalima dok tražim nešto što me zanima.