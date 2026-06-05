Francuskom gigantu i osvajaču Lige prvaka prijeti izbacivanje iz Europe: Izašli su prvi detalji

Francuski velikan Marseille mogao bi se suočiti s drastičnim sankcijama od strane Uefe, uključujući izbacivanje iz Europske lige iduće sezone, radi ozbiljnih financijskih problema koje krovna europska nogometna organizacija trenutno istražuje. Prema prvim informacijama, osvajač Lige prvaka iz 1993. godine, ima problema s ispunjavanjem uvjeta iz sporazuma o nagodbi koji je potpisao s Uefom 2022. godine.

Klub je nakon kršenja pravila Financijskog fair playa, kažnjen s dva milijuna eura. Marseille se tada obvezao dovesti svoje poslovanje u okvire koje propisuju Uefina pravila o održivosti. Ipak, Marseille nije uspio zaustaviti negativan niz gubitaka. Prema podacima francuskog financijskog nadzornog tijela (DNCG), klub je u posljednje tri sezone zabilježio ukupan neto gubitak od skoro 157 milijuna eura. Gubici su pritom neprestano rasli: s 12.7 milijuna eura u sezoni 2022./23. na 39.1 milijun eura u sezoni 2023./24., da bi u sezoni 2024./25. dosegnuli ogromnih 105 milijuna eura.

Uefino Tijelo za financijsku kontrolu klubova u međuvremenu se sastalo u utorak u svom sjedištu Nyonu kako bi razmotrilo slučajeve klubova koji posluju pod sporazumima o nagodbi. Smatra se kako aktualni europski prvak PSG nije ugrožen, a za Lyon se ne očekuju ozbiljnije sankcije, ali za slučaj Marseillea navodno se smatra kako je jedan od najozbiljnijih te im prijete drakonske sankcije.