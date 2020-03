VIDEO Cro Cop pripremio nešto posebno pa poručio: Tko ne želi, naći će izgovor!

Otkako je, prisiljen lakšim moždanim udarom, najveći hrvatski gladijator okončao svoju bogatu sportsku karijeru, prošlo je nešto više od godinu dana. Ako se zna da je riječ o “fitness freaku”, osobi koja ne može bez vježbanja, kako u slučaju danas 45-godišnjeg Mirka Filipovića zapravo izgleda sportska mirovina?

Ne znam kako bih bez treninga

– Prvih šest mjeseci bilo mi je jako teško odreći se jednog načina života, no najvažnije je da sam se ja sasvim oporavio i da su nalazi pokazali da je sve u redu. Tako sam se mogao posvetiti načinu života kakav sam imao i do tada. Doduše, nema više stresa od dalekih putovanja niti suživljavanja s protivnikom koji me čeka. A takve sam, kada bih saznao njihovo ime, proučavao barem svaku drugu večer.

Kakav je intenzitet njegovih “rekreativnih” treninga?

– Sada kada ne moram nekako mi se baš da trenirati i neke vježbe radim s dosta velikim intenzitetom. Istina je, intervalne treninge ne radim, no ponekad bih s dečkima radio rundu od po 15 minuta. To su lagani i brzi sparinzi, bez jakih udaraca, ali uz ogromnu energetsku potrošnju. Ja sam uvijek bio spartanac i loše bih se osjećao kada ne bih mogao trenirati. Doduše, trčanje sam izbacio zbog koljena i operacija koje sam prošao, no zato svako jutro odradim sobni bicikl što je pet puta manje opterećenje nego trčanje, a i skačem preko vijače što prije nisam radio. Dosta radim i rehabilitacijske, odnosno stabilizacijske vježbe.

Prije neki dan, Nacionalni stožer civilne zaštite izdao je naredbu da je u idućih 30 dana zabranjeno organizirano treniranje. Koliki je to udarac za vrhunske sportaše?

– Nekako mi se čini da će se svi oni snaći jer ne vjerujem da oni treniraju u komercijalnim teretanama i dvoranama, već da mogu trenirati na mjestima koja ne podliježu toj odluci. Eto ja, u sklopu svoje kuće imam veliku trening-dvoranu. Ne vjerujem da je, primjerice, Dinamovim nogometašima zabranjeno da odrade individualne treninge.

Može li Cro Cop zamisliti sebe kao aktivnog sportaša kojem je netko zabranio treniranje na 30 dana?

– Kako će mi netko zabraniti da treniram u vlastitoj kući, u maksimalno izoliranim uvjetima. Ne znam koji bi to stupanj državne represije trebao biti pa da to mogu. Oni mogu zabraniti rad komercijalnih teretana, no zato tu postoji nasip, park Maksimir ili Sljeme, tamo se uvijek može napraviti dobar trening.

Kada i u Hrvatskoj dođe do potpune karantene, što vrhunski sportaši mogu činiti za sebe u svom dnevnom boravku da im potpuno ne “atrofira” tjelesna forma?

– Vjerujem da svi vrhunski sportaši imaju dovoljno znanja o treningu da mogu vježbati i u svojoj kućnoj atmosferi. Oni će se snaći, to su profesionalci.

S obzirom na to da su današnji rekreativci naviknuti na dobro opremljene teretane, u kojoj je mjeri moguće napraviti kvalitetan trening bez sprava i rekvizita?

– Meni su uvijek najkvalitetniji treninzi bili oni s vlastitim tijelom, odnosno vlastitom težinom. To može biti zahtjevan trening ne samo za početnike nego i za vrhunske sportaše jer svatko sebi može dozirati broj ponavljanja i težinu vježbe.

Treba se dobro zagrijati

Kakve vježbe Cro Cop preporučuje onima koji su u samoizolaciji?

– Trening treba započeti s dobrim zagrijavanjem, a nema boljeg od planka, nakon čega se mogu raditi sklekovi, čučnjevi, trbušnjaci pa “marinci” koji predstavljaju kombinaciju sklekova i skokova iz čučnja. Recimo, jedan običan sklek vi možete raditi na više načina. Možete krenuti s takozvanim ženskim sklekom s koljena, pa sklek bez opterećenja, pa s manjim opterećenjem, da vam dijete sjedne na leđa ili pak s povećim opterećenjem kao što ja radim sa 65 kilograma.

Za vrijeme potpune izolacije, koja nam gotovo pa neminovno slijedi, kod nekih ljudi može doći do psiholoških poteškoća. Može li im u tome pomoći tjelesno vježbanje?

– Ja vam mogu reći svoje iskustvo, a ono kaže da vam sve lakše pada ako ste u dobroj tjelesnoj formi jer tijelo i mozak neodvojivo su povezani. Što je čovjek u boljoj tjelesnoj formi, lakše će proći kroz probleme, pa tako i one psihološke prirode. Ma dovoljno je da dnevno vježbate pola sata i tako ćete, unatoč neodgodivom starenju, odgoditi križobolje, diskus hernije i slične probleme. Ako pak želite u svom stanu imati i neki rekvizit, onda vam je najpraktičnije u okvir vrata postaviti i šipku za zgibove koja se može napraviti od inoksa, može se obložiti i uklopiti u interijer.

Postoji jedan dio treninga bez kojeg Cro Cop nikad ne bi mogao napraviti špagu i izvoditi onako ubojiti high-kick koji ga je zapravo i proslavio?

– Dakako, ne smijete se zaboraviti istegnuti nakon treninga. I za to postoji niz dobrih vježbi i to, također, možete izvesti u svome dnevnom boravku.

