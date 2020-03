Ministar Beroš otkrio tko mu šalje poruke: Zeza me da mi sin navija za Dinamo

Ministar zdravstva Vili Beroš ovih je dana bez imalo sumnje jedan od najpopularnijih Hrvata. Beroš se bori protiv koronavirusa, no sada je ovaj Dalmatinac progovorio o ljubavi prema Hajduku.

– Uh, koliko sam suza prolio nakon velikih europskih poraza, recimo od PSV Eindhovena..., ali moja je generacija barem imala sreću odrastati uz ''zlatnu generaciju'', uz Šurjaka, Jerkovića, Mužinića, Buljana, Oblaka, Žungula... i sve njihove uspjehe. S kolegom fizijatrom Stipicom Bućanom sam se mnogo družio kad smo stigli na studij u Zagreb, a kako je on igrao ranije u Hajduku, ta nas je ljubav prema Hajduku i medicini povezala – rekao je Beroš za 24sata.

Zagrebački odvjetnik Saša Pavličić Bekić nedavno mu je poslao poruku u kojoj je stajalo: "Znaš zakaj si tak uspješan? Pa jer si kao hajdukovac naučio desetljećima na krize". Pavličić Bekić ljubiteljima sporta poznat je kao bivši disciplinski sudac HNL-a, a danas u košarkaškoj ABA ligi.

– Sašu znam već 20 godina, mi smo vam stari frendovi. On je odvjetnik, a ja sam dugo radio kao sudski vještak i vrlo često smo se sretali na sudovima i tako smo i privatno postali jako dobri, a i djeca nam idu u isti razred... – rekao je Beroš i dodao:

– A ako znate Sašu, znate i što njemu znači Dinamo. I tako vam se mi ''podbadamo'' već dugi niz godina, malo on šalje poruke meni, malo ja njemu, a ovo zadnje što mi je poslao o krizi samo je jedna od takvih poruka. Zamislite kako me samo zeza da mi sin navija za Dinamo, a ja mu odgovaram da mi je to jedan od većih propusta u životu te da se nadam kako će bijela boja kad-tad i kod njega ''isplivati na površinu''. Ako ne prije, ono barem kad Hajduk opet postane prvak.