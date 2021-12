VIDEO Cristiano se kroz suze prisjetio velike geste legendarnog trenera: Otac mi je bio u bolnici...

O Cristianu Ronaldu su podijeljena mišljenja. Nekima je umišljen, nekima borac koji je ni iz čega stigao do velikog bogatstva, no, ono što je sigurno je da je uvijek otkrivao detalje svoga života. Dobro, gotovo sve i gotovo uvijek. Jedan od njih je i onaj s početka karijere, kada je stigao u Manchester United pod palicu legendarnog sira Alexa Fergusona.

- On se toga možda ne sjeća, ali ja ću ispričati priču jer je napravio prelijepu gestu. Rekao mi je: 'Cristiano, idi na dva ili tri dana'. Bilo je to kada mi je otac bio u bolnici. Prišao sam mu i pitao bih li mogao otići posjetiti ga. Zbog svega što se događalo bio sam vrlo loše, emocionalno. Tada mi je rekao da će biti teško jer imamo zahtjevne utakmice, ali da mogu otići i posjetiti oca. Za mene je to bilo iznimno bitno, napravio je sve što mi je obećao u karijeri - rekao je Ronaldo, a sir Alex se prisjetio događaja iz svoje perspektive.

- Znao sam da mu je otac bolestan i da želi biti pored njega. Bio je u bolnici, a Cristianu je bilo važno posjetiti ga. Nogometni klub u tom trenutku nije bitan, neke stvari su veće. Bez dileme, obitelj je jedna od njih, nikada ne smijete staviti klub ispred obitelji - rekao je.

Ronaldov otac preminuo je 2005. godine nakon dugogodišnje borbe s teškom bolesti, a njegov odnos s Cristianom je bio turbulentan. Njegov se otac borio s ovisnošću o alkoholu zbog čega Cristiano ne pije.