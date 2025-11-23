Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠTO RADI U 41. GODINI

VIDEO Čovjek nije normalan: Pogledajte spektakularne škarice Cristiana Ronalda

Saudi Pro League - Al Nassr v Al Khaleej
Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
23.11.2025.
u 21:30

Cristiano Ronaldo ne prestaje oduševljavati nogometni svijet ni u petom desetljeću života, a njegova posljednja majstorija obišla je svijet brzinom munje. U uvjerljivoj pobjedi Al-Nassra, legendarni Portugalac podsjetio je na svoje najbolje dane nevjerojatnim akrobatskim potezom

Nogometna ikona Cristiano Ronaldo još jednom je dokazao da su godine za njega doista samo broj, izvodeći jedan od najljepših poteza u svojoj bogatoj karijeri tijekom utakmice 10. kola saudijske Pro lige. Njegov Al-Nassr ugostio je momčad Al-Khaleeja na stadionu Al-Awwal Park u Rijadu, a ono što je trebalo biti rutinsko odrađivanje posla pretvorilo se u spektakl zahvaljujući portugalskom napadaču. Iako je već zakoračio u 41. godinu života, Ronaldo je u 96. minuti susreta, duboko u sudačkoj nadoknadi, izveo potez koji prkosi zakonima fizike. Na ubačaj Nawaja Boushala, Portugalac se vinuo u zrak i spektakularnim škaricama pogodio mrežu nemoćnog vratara Anthonyja Morisa, postavivši konačnih 4:1. Taj trenutak mnoge je neodoljivo podsjetio na njegov kultni pogodak Juventusu u Ligi prvaka iz 2018. godine, potvrđujući da njegova fizička sprema i dalje spada u sam svjetski vrh unatoč biološkoj dobi. Video pogledajte OVDJE.

Samom spektakularnom završetku prethodila je dominacija domaće momčadi koja je pod vodstvom Jorgea Jesusa u susret ušla s besprijekornim učinkom i statusom najbolje obrane lige. Al-Nassr je od prve minute nametnuo visok ritam, a Ronaldo je već u četvrtoj minuti zaprijetio udarcem iz daljine koji je prohujao pokraj vratnice. Iako je Joao Felix u 33. minuti naizgled doveo domaćine u vodstvo, taj je pogodak poništen nakon intervencije VAR sobe zbog igranja rukom Marcela Brozovića u začetku akcije. Ipak, pravda je zadovoljena nedugo zatim kada je Felix, nakon sjajnog ubačaja Angela, majstorskim dodirom konačno probio obranu gostiju. Dominacija se nastavila, a Wesley je udvostručio prednost nakon što je agresivni presing Felixa omogućio Al-Nassru oduzimanje lopte u opasnoj zoni, čime su domaćini na odmor otišli s ugodnom prednošću, demonstrirajući zašto su vodeća momčad prvenstva s čak 26 postignutih golova.

Garciju pitali zašto Livaja nije ulazio u igru, on dao zanimljivo objašnjenje: Evo što se događa s kapetanom Hajduka

Drugo poluvrijeme donijelo je kratkotrajnu nadu za gostujući sastav, koji se nije predavao unatoč evidentnoj razlici u kvaliteti. Al-Khaleej je u nastavak ušao odlučno i već u prvoj minuti drugog dijela smanjio zaostatak. Murad Al Hawsawi izveo je savršen udarac koji je bio neobranjiv za vratara Nawafa Al-Aqidija, vrativši neizvjesnost u susret. Gosti su nakon toga pojačali pritisak, pokušavajući iskoristiti trenutak inspiracije za potpuni povratak u utakmicu, no obrana Al-Nassra, statistički najbolja u Saudi Pro League, uspjela je amortizirati te napade. Ključni trenutak koji je prelomio utakmicu dogodio se kada je Sadio Mane, još jedna zvijezda u redovima domaćina, preuzeo odgovornost. Senegalac je sjajnim lob udarcem prebacio vratara Morisa i vratio prednost svoje momčadi na dva gola razlike, čime je praktički riješio pitanje pobjednika prije same završnice.

Završne minute susreta pretvorile su se u noćnu moru za goste, a posebice za Dimitriosa Kourbelisa. Nakon što je ranije propustio izglednu priliku, grčki nogometaš zaradio je izravni crveni karton zbog brutalnog gaženja Alija Al-Hassana, ostavivši svoju momčad s igračem manje. Upravo je to isključenje otvorilo dodatni prostor za Ronalda, koji je iskoristio brojčanu nadmoć za svoje remek-djelo u posljednjim sekundama. Ovim pogotkom Ronaldo je stigao do impresivne brojke od 10 golova u 11 utakmica ove sezone, nastavljajući svoj nevjerojatan niz. Pobjeda od 4:1 učvrstila je Al-Nassr na vrhu ljestvice s maksimalnim učinkom, dok svijet ponovno bruji o čovjeku koji odbija ostarjeti i koji svojim "nerealnim škaricama" i dalje ispisuje povijest nogometa na Bliskom istoku.
Ključne riječi
nogomet škarice Cristiano Ronaldo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-21/VjesnikZgariste1_dbr_spo_180125_jfif.jpg
Video sadržaj
7
'OVO SU RATNI UVJETI'

Krovna sportska kuća žrtva je požara na Vjesnikovu neboderu: 'Nemamo ni struje ni vode! Znate li kako sada radimo?'

– Premda nemamo osnovnih uvjeta za rad, mi radimo. U uredima sjedimo u jaknama, a vodu za osnovne higijenske potrebe dobavljamo u kanisterima iz Studentskog doma ili iz obližnjeg kafića. Kako nemamo ni interneta naša računala spajamo preko pristupne točke naših mobitela, a kada nam se baterija laptopa isprazni, odemo ga puniti u kafić – rekao je glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač

Učitaj još

Kupnja