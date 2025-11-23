VIDEO Čovjek nije normalan: Pogledajte spektakularne škarice Cristiana Ronalda

Nogometna ikona Cristiano Ronaldo još jednom je dokazao da su godine za njega doista samo broj, izvodeći jedan od najljepših poteza u svojoj bogatoj karijeri tijekom utakmice 10. kola saudijske Pro lige. Njegov Al-Nassr ugostio je momčad Al-Khaleeja na stadionu Al-Awwal Park u Rijadu, a ono što je trebalo biti rutinsko odrađivanje posla pretvorilo se u spektakl zahvaljujući portugalskom napadaču. Iako je već zakoračio u 41. godinu života, Ronaldo je u 96. minuti susreta, duboko u sudačkoj nadoknadi, izveo potez koji prkosi zakonima fizike. Na ubačaj Nawaja Boushala, Portugalac se vinuo u zrak i spektakularnim škaricama pogodio mrežu nemoćnog vratara Anthonyja Morisa, postavivši konačnih 4:1. Taj trenutak mnoge je neodoljivo podsjetio na njegov kultni pogodak Juventusu u Ligi prvaka iz 2018. godine, potvrđujući da njegova fizička sprema i dalje spada u sam svjetski vrh unatoč biološkoj dobi. Video pogledajte OVDJE.

Samom spektakularnom završetku prethodila je dominacija domaće momčadi koja je pod vodstvom Jorgea Jesusa u susret ušla s besprijekornim učinkom i statusom najbolje obrane lige. Al-Nassr je od prve minute nametnuo visok ritam, a Ronaldo je već u četvrtoj minuti zaprijetio udarcem iz daljine koji je prohujao pokraj vratnice. Iako je Joao Felix u 33. minuti naizgled doveo domaćine u vodstvo, taj je pogodak poništen nakon intervencije VAR sobe zbog igranja rukom Marcela Brozovića u začetku akcije. Ipak, pravda je zadovoljena nedugo zatim kada je Felix, nakon sjajnog ubačaja Angela, majstorskim dodirom konačno probio obranu gostiju. Dominacija se nastavila, a Wesley je udvostručio prednost nakon što je agresivni presing Felixa omogućio Al-Nassru oduzimanje lopte u opasnoj zoni, čime su domaćini na odmor otišli s ugodnom prednošću, demonstrirajući zašto su vodeća momčad prvenstva s čak 26 postignutih golova.

Drugo poluvrijeme donijelo je kratkotrajnu nadu za gostujući sastav, koji se nije predavao unatoč evidentnoj razlici u kvaliteti. Al-Khaleej je u nastavak ušao odlučno i već u prvoj minuti drugog dijela smanjio zaostatak. Murad Al Hawsawi izveo je savršen udarac koji je bio neobranjiv za vratara Nawafa Al-Aqidija, vrativši neizvjesnost u susret. Gosti su nakon toga pojačali pritisak, pokušavajući iskoristiti trenutak inspiracije za potpuni povratak u utakmicu, no obrana Al-Nassra, statistički najbolja u Saudi Pro League, uspjela je amortizirati te napade. Ključni trenutak koji je prelomio utakmicu dogodio se kada je Sadio Mane, još jedna zvijezda u redovima domaćina, preuzeo odgovornost. Senegalac je sjajnim lob udarcem prebacio vratara Morisa i vratio prednost svoje momčadi na dva gola razlike, čime je praktički riješio pitanje pobjednika prije same završnice.

Završne minute susreta pretvorile su se u noćnu moru za goste, a posebice za Dimitriosa Kourbelisa. Nakon što je ranije propustio izglednu priliku, grčki nogometaš zaradio je izravni crveni karton zbog brutalnog gaženja Alija Al-Hassana, ostavivši svoju momčad s igračem manje. Upravo je to isključenje otvorilo dodatni prostor za Ronalda, koji je iskoristio brojčanu nadmoć za svoje remek-djelo u posljednjim sekundama. Ovim pogotkom Ronaldo je stigao do impresivne brojke od 10 golova u 11 utakmica ove sezone, nastavljajući svoj nevjerojatan niz. Pobjeda od 4:1 učvrstila je Al-Nassr na vrhu ljestvice s maksimalnim učinkom, dok svijet ponovno bruji o čovjeku koji odbija ostarjeti i koji svojim "nerealnim škaricama" i dalje ispisuje povijest nogometa na Bliskom istoku.