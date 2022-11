VIDEO Brazilci sjajno raspoloženi uoči Srbije, pogledajte 'koncert' u svlačionici

Reprezentacija Brazila, glavni favoriti kladionica za osvajanje Svjetskog prvenstva u Kataru, nalazi se u skupini G najvećeg međunarodnog nogometnog natjecanja.

U njoj im društvo prave Kamerun, Srbija i Švicarska, a upravo će utakmicom protiv orlova izbornika Dragana Stojkovića - Piksija brazilski nogometaši krenuti na turniru.

>> VIDEO: 'Hrvatska bi mogla doživjeti svjetsku pjusku ako ne napravi rezultat u Kataru'

Susret protiv Srbije na rasporedu je u četvrtak, dakle za tri dana. Seleção ga očito dočekuje u dobrom raspoloženju, jer se svlačionicom zaorio ritam sambe.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista

Igrači su uz pjevanje svirali bubnjeve i tako dašak Brazila sa sobom ponijeli i na Bliski istok.

Clima do vestiário da Seleção Brasileira antes do primeiro treino no Catar.



🎥 Reprodução/CBF pic.twitter.com/bnqDi2HIhH