Ugledni trener snimao igračice pod tušem: Dobio je sramotnu kaznu i mogao bi se vratiti na teren

Češki i svjetski nogomet potresa skandal nezamislivih razmjera u čijem je središtu Petr Vlachovský, donedavno ugledni trener koji je gotovo 15 godina radio u ženskom nogometnom klubu 1. FC Slovácko, a vodio je i nacionalnu U-19 reprezentaciju. Vrhunac karijere dosegao je u sezoni 2018./2019. kada je proglašen najboljim trenerom ženskog nogometa u Češkoj. No, iza fasade uspješnog stručnjaka skrivala se mračna tajna. Vlachovský je tijekom četiri godine, od 2019. do 2023., sustavno i potajno snimao svoje igračice, od kojih su neke bile i maloljetne, u najintimnijim trenucima - u svlačionicama i pod tuševima. Koristio je minijaturnu kameru skrivenu u ruksaku, a policija je identificirala najmanje 14 žrtava u dobi od 17 do 25 godina. Cijeli slučaj otkriven je gotovo slučajno, kada je policija u jesen 2023. godine, nadzirući internetske stranice s pornografskim sadržajem, otkrila da Vlachovský dijeli svoje ilegalne snimke s drugim korisnicima.

Iako su razmjeri zlostavljanja šokantni, presuda koja je uslijedila izazvala je još veći bijes i nevjericu. U svibnju 2025. godine, Vlachovský je osuđen putem takozvanog "kaznenog naloga", što znači da nije bilo javnog suđenja na kojem bi žrtve mogle svjedočiti ili uložiti žalbu. Dobio je sramotno blagu kaznu: godinu dana zatvora uvjetno, s rokom kušnje od tri godine, te petogodišnju zabranu obavljanja trenerskog posla, ali samo na teritoriju Češke. Uz to, svakoj od 14 žrtava morao je isplatiti odštetu od svega 20.000 čeških kruna, što je otprilike 800 eura. Igračice su za činjenicu da su godinama bile potajno snimane saznale tek nakon njegovog uhićenja, a blaga kazna za njih je predstavljala novi udarac i duboko poniženje. Slučaj je dospio u javnost tek početkom 2026. godine, nakon istraživačkog priloga češkog portala Seznam Zprávy, nakon čega su neke od igračica, poput Jane Žufánkove i Kristýne Janků, odlučile javno progovoriti, nazivajući presudu uvredljivom i nedovoljnom.

Ono što dodatno zabrinjava jest činjenica da postojeća kazna Vlachovskom ne priječi trenerski angažman izvan granica Češke, što znači da bi već danas legalno mogao pronaći posao u nekom inozemnom klubu. Njegova domaća zabrana istječe 2030. godine, nakon čega bi se bez prepreka mogao vratiti na češke nogometne terene. Upravo je ta pravna rupa potaknula globalni sindikat profesionalnih nogometaša FIFPRO i Češku udrugu nogometnih igrača (ČAFH) da pokrenu kampanju za njegovu doživotnu i globalnu zabranu rada u nogometu.

Tijekom istrage koja je prethodila suđenju, policija je na računalu i vanjskim diskovima Petra Vlachovskog pronašla i materijale koji spadaju u kategoriju dječje pornografije, konkretno devet fotografija, što cijelom slučaju daje još strašniju dimenziju i postavlja ozbiljna pitanja o adekvatnosti pravosudnog sustava. Skandal je pokrenuo žustru nacionalnu raspravu o sigurnosti sportašica i manjkavosti čeških zakona koji se odnose na ovu vrstu zlostavljanja. Nogometni savez Češke (FAČR) isprva se suočio s kritikama zbog šutnje, no njegov predsjednik David Trunda kasnije je izjavio kako savez u prošlosti nije posvećivao dovoljno pažnje ovim problemima te da sada želi "okrenuti plimu" i usredotočiti se na sigurnost djece i igrača.

Češki sindikat igrača, uz snažnu podršku FIFPRO-a, sada vrši pritisak na nacionalni nogometni savez da implementira doživotnu zabranu rada u nogometu za Vlachovskog i sve druge seksualne prijestupnike. Marketa Vochoska Haindlova, predsjednica češkog sindikata i članica odbora FIFPRO Europa, izjavila je kako je, unatoč dodatnom pritisku medija na igračice, izlazak u javnost bio ključan korak za podizanje svijesti o problemu zlostavljanja u sportu.

- Kazna od jedne godine uvjetno ne šalje pravu poruku. Petogodišnja zabrana treniranja, primjenjiva samo u Češkoj, također je nedostatna. Naš je cilj iskoristiti ovaj slučaj kako bismo se izborili za promjenu koja će zahtijevati doživotnu zabranu za sve seksualne prijestupnike. Politika jednog prijestupa se mora primijeniti, a doživotna zabrana mora biti jedina opcija - odlučno je poručila Haindlova.

Slučaj iz Češke, nažalost, nije usamljen i ukazuje na širi problem neadekvatnog kažnjavanja seksualnog zlostavljanja u sportu. Sličan bijes javnosti izazvala je i nedavna presuda u susjednoj Austriji, gdje je bivši dužnosnik ženskog nogometnog kluba Altach dobio samo uvjetnu zatvorsku kaznu i novčanu kaznu od 1200 eura nakon što je proglašen krivim za tajno snimanje igračica, među kojima je bilo i maloljetnica, u svlačionici, teretani i pod tuševima. Bivša igračica Altacha, Eleni Rittmann, izjavila je da je ostala bez teksta. - Pitam se je li ovo primjerena kazna i djeluje li kao sredstvo odvraćanja za druge? Osjećale smo se sigurno u našoj svlačionici, a ovo je toliko povrijedilo našu privatnost da se neke od nas ni danas ne osjećaju sigurno u javnim tuševima. Za mene ovo nije dovoljno snažan signal da se takvo ponašanje ne tolerira u našem društvu - rekla je Rittmann.