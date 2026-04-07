Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPASNA PRAKSA

Idete na odmor? Ovakvu fotografiju nikad ne smijete objaviti, razlog je i više nego zastrašujuć

Aerodrom Heathrow bio je prinudno zatvoren nakon požara na obližnjoj električnoj trafostanici
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
07.04.2026.
u 17:00

Ako se već objavljuju fotografije tijekom putovanja, preporučuje se ograničiti vidljivost objava samo na poznate osobe i izbjegavati dijeljenje točne lokacije. Posebno je važno ne objavljivati fotografije putovnica, karata ili drugih dokumenata

Društvene mreže postale su neizostavan dio putovanja. Mnogi rado dijele fotografije iz zračne luke, ukrcajne karte ili prve trenutke odmora. No stručnjaci upozoravaju da takve objave mogu predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik. Prema riječima stručnjaka za kibernetičku sigurnost iz NordVPN-a, a kako piše t-online, objavljivanje fotografija ukrcajnih karata može omogućiti pristup osjetljivim podacima. Čak i ako je vidljiv samo barkod, moguće je skeniranjem doći do informacija poput imena putnika, broja rezervacije ili kontaktnih podataka.

Takvi podaci mogu se zloupotrijebiti na različite načine – od otkazivanja leta do financijskih prijevara. U najgorem slučaju može doći i do krađe identiteta, što dodatno naglašava ozbiljnost ovog problema. Opasnost ne staje samo na putnim dokumentima. Objavljivanje fotografija s odmora u stvarnom vremenu otkriva da niste kod kuće, što može poslužiti kao signal provalnicima. Stručnjaci zato savjetuju da se sadržaj s putovanja dijeli tek nakon povratka.

Ako se već objavljuju fotografije tijekom putovanja, preporučuje se ograničiti vidljivost objava samo na poznate osobe i izbjegavati dijeljenje točne lokacije. Posebno je važno ne objavljivati fotografije putovnica, karata ili drugih dokumenata.

Dodatni rizik predstavljaju i javne Wi-Fi mreže u zračnim lukama, hotelima i kafićima. Takve mreže često nisu dovoljno zaštićene, pa ih hakeri mogu iskoristiti za presretanje podataka. Zbog toga se preporučuje korištenje sigurnih mreža ili dodatne zaštite poput VPN-a. Iako je dijeljenje uspomena s putovanja postalo svakodnevica, malo opreza može spriječiti ozbiljne probleme. U digitalnom dobu, sigurnost bi trebala biti jednako važna kao i sam odmor.

Ključne riječi
putovanje wifi Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!