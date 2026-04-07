Idete na odmor? Ovakvu fotografiju nikad ne smijete objaviti, razlog je i više nego zastrašujuć

Društvene mreže postale su neizostavan dio putovanja. Mnogi rado dijele fotografije iz zračne luke, ukrcajne karte ili prve trenutke odmora. No stručnjaci upozoravaju da takve objave mogu predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik. Prema riječima stručnjaka za kibernetičku sigurnost iz NordVPN-a, a kako piše t-online, objavljivanje fotografija ukrcajnih karata može omogućiti pristup osjetljivim podacima. Čak i ako je vidljiv samo barkod, moguće je skeniranjem doći do informacija poput imena putnika, broja rezervacije ili kontaktnih podataka.

Takvi podaci mogu se zloupotrijebiti na različite načine – od otkazivanja leta do financijskih prijevara. U najgorem slučaju može doći i do krađe identiteta, što dodatno naglašava ozbiljnost ovog problema. Opasnost ne staje samo na putnim dokumentima. Objavljivanje fotografija s odmora u stvarnom vremenu otkriva da niste kod kuće, što može poslužiti kao signal provalnicima. Stručnjaci zato savjetuju da se sadržaj s putovanja dijeli tek nakon povratka.

Ako se već objavljuju fotografije tijekom putovanja, preporučuje se ograničiti vidljivost objava samo na poznate osobe i izbjegavati dijeljenje točne lokacije. Posebno je važno ne objavljivati fotografije putovnica, karata ili drugih dokumenata.

Dodatni rizik predstavljaju i javne Wi-Fi mreže u zračnim lukama, hotelima i kafićima. Takve mreže često nisu dovoljno zaštićene, pa ih hakeri mogu iskoristiti za presretanje podataka. Zbog toga se preporučuje korištenje sigurnih mreža ili dodatne zaštite poput VPN-a. Iako je dijeljenje uspomena s putovanja postalo svakodnevica, malo opreza može spriječiti ozbiljne probleme. U digitalnom dobu, sigurnost bi trebala biti jednako važna kao i sam odmor.