Verstappenovi rekordi su čudesni, dominantniji je i od Senne i Schumija

Nakon sezone 2021. u koju su dva konkurenta za naslov u posljednju utrku ušla s istim brojem bodova te je svjetski prvak odlučen u posljednjem krugu te dramatične sezone, u posljednje dvije sezone Formule 1 svjedočimo apsolutnoj dominaciji jednog vozača. Gledatelji su se u posljednjih godinu i deset mjeseci već naviknuli da dvojbe o pobjedniku u utrkama praktički i nema pa su se fokusirali na borbe za drugo mjesto pri gledanju utrka.

Pobijedio u 82% utrka

Međutim, tu nezanimljivost utrka u smislu izvjesnosti oko pobjednika ne bi bilo pošteno gledati na negativan način kako to obožavatelji uglavnom prikazuju. Prvo treba odati počast čovjeku koji svojom dominacijom te utrke čini izvjesnima, 26-godišnjem Nizozemcu Maxu Verstappenu koji je na protekloj utrci za VN Katara, pet utrka prije kraja sezone, osigurao svoj treći uzastopni naslov svjetskog prvaka.

Poslije te frapantne završnice 2021. godine u kojoj je uzeo naslov ispred superiornog Mercedesa i Lewisa Hamiltona, za sezonu 2022. došla je prva velika promjena regulacija za bolide još tamo nakon 2014. godine kad su uvedeni hibridni bolidi. Promjena iz početka 2022. godine se, pak, odnosila isključivo na aerodinamiku bolida, a ta nova aerodinamička pravila je daleko najbolje pogodio Red Bull. To je na najbolji mogući način iskoristio Verstappen te postao neprikosnoveni broj jedan. Dominirao je već i 2022., ali ove sezone je ta dominacija postala vrlo vjerojatno i najveća na planu jedne sezone otkako je Formule 1.

Kako bismo prikazali tu dominaciju briljantnog Nizozemca, dovoljno je samo nabrojiti postignuća i rekorde. Ove je sezone došao do deset uzastopnih pobjeda u utrkama, čime je srušio rekord od devet uzastopnih pobjeda koji je Sebastian Vettel ostvario 2013. godine. Skinuo je i Vettelov rekord (739) za najviše krugova u kojima je bio vodeći u sezoni, Max je vodio u 769 krugova ove sezone, a pazite, još je ostalo pet utrka u sezoni, točnije 348 krugova utrkivanja.

Osim ovih rekorda, još su brojni koje će do kraja sezone vrlo vjerojatno i oboriti. S 14 pobjeda ove sezone vrlo će vjerojatno oboriti rekord za najveći broj pobjeda u sezoni (15), a s 433 boda na kontu će izgledno oboriti i rekord za najveći broj osvojenih bodova za vozača u sezoni (454). Također će izgledno pasti i rekord za najviše podija jednog vozača u sezoni (18), jer ih Max pet utrka prije kraja ima 16. Najviše njegovu dominaciju prikazuje podatak da je pobijedio u 82% utrka ove sezone, a rekord za najviše pobjeda po postotku je onaj Alberta Ascarija još tamo iz 1952. godine (75%), no tad je bilo osam utrka u kalendaru, a sad ih ima 22.

Kad sve ove spomenute rekorde dovedemo pod jedan nazivnik, radi se o zaista nevjerojatnom postignuću Verstappena. Oni koji nisu najbolje upućeni u događanja ove sezone možda će odmahnuti rukom i reći da "takva postignuća i nisu nešto posebna jer Max vozi u najbržem bolidu". Lagano se takve teze mogu demantirati samo kad pogledamo na ovosezonsku formu i izvedbe njegova momčadskog kolege, Meksikanca Sergija Pereza.

Perez je drugi u poretku vozača, ali s čak 209 bodova manje od Verstappena, što znači da bi Max i sam mogao osvojiti konstruktorski naslov za momčad Red Bulla, i bez ijednog kolege. Kad usporedimo rezultate ovog dvojca, Verstappen je u 17 utrka 14 puta bio prvi, dva puta drugi te samo jednom izvan postolja, peti. S druge strane, Perez je došao do dvije pobjede, četiri druga i dva treća mjesta te je čak devet puta bio izvan mjesta na postolju. Još su Perezovi rezultati slabiji kad se pogledaju kvalifikacije, budući da je ispao u prve dvije runde kvalifikacija već 11 puta, dok se Verstappenu to dogodilo samo jednom, u Singapuru.

Dokaz je to da najbrži bolid, što Red Bull po izvedbenom indeksu definitivno je, nije garancija za uspjeh vozača. Iako je Perez jedan od deset najiskusnijih vozača u povijesti Formule 1, nije uspio svladati bolid koji se temelji na nadupravljanju (oversteer), što znači da bolid skreće više nego što to vozač upravljačem naređuje. Perez je više poznat po kvalitetnom snalaženju pri podupravljanju (understeer), manjem skretanju bolida od naredbi vozača, što mnogi ističu kao glavni razlog njegova neuspjeha. No to ne znači da se nije mogao prilagoditi, dok je s druge strane Verstappen uspio odraditi prilagodbu na sve moguće iteracije Red Bullova bolida u proteklih sedam godina.

Plaća od 55 milijuna eura

Stoga se puno vijeća o tome hoće li Perez, koji ima ugovor do kraja 2024., uopće dobiti priliku odraditi ugovor do kraja ili će Red Bull posegnuti za novim partnerom Maxu, jer ako momčadi poput McLarena, Mercedesa ili Ferrarija barem približe kvalitetu bolida Red Bullovoj u zimskoj pauzi, mogli bi biti opasni konkurenti za konstruktorski naslov. Ipak su sve to momčadi koje imaju dva podjednako kvalitetna vozača, dok je kod Red Bulla ta razlika u kvaliteti izrazito osjetna.

Dok je Perezova budućnost upitna, Maxova će sigurno u Red Bullu trajati barem do kraja 2028. godine prema ugovoru koji je lani potpisao i prema kojem ima 55 milijuna eura godišnje plaće. A dotad će se sigurno upisati u još nekoliko važnih rekordnih knjiga, jer njegov pobjednički mentalitet, čak i sad kad je osigurao naslov, još nije viđen u svijetu Formule 1, čak ni kod velikana poput Schumachera, Senne ili Hamiltona.

