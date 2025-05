Velimir Petković više nije trenera Zagreba: Napustio je klupu nakon što prvi put ove sezone nije pobijedio

Hrvatski rukometni prvak Zagreb objavio je sporazumni raskid ugovora s dosadašnjim trenerom Velimirom Petkovićem nakon točno šest mjeseci suradnje.

Iz kluba su objavili kako su se trener Petković i Uprava kluba složili kako bi u obostranom interesu bilo najbolje da sporazumno zaključe suradnju nakon subotnjeg 31-31 domaćeg remija protiv Nexea u domaćem prvenstvu.

Nakon remija u zadnjem prvenstvenom kolu protiv Nexea u finalni dvoboj za naslov prvaka Hrvatske Zagreb ulazi s tri, a Nexe s jednim bodom. Prvak će postati momčad koja prva stigne do šest bodova što znači da će se dvije najbolje hrvatske momčadi sastati još najmanje dva puta. Prvi dvoboj na programu je 24. svibnja u Zagrebu, a drugi četiri dana kasnije u Našicama. Usto, Zagreb do kraja sezone očekuje i nastup na završnom turniru Kupa gdje će 16. svibnja u polufinalu igrati protiv Gorice.

"Želio bih se zahvaliti treneru Petkoviću na svemu što je napravio za naš klub u ovom periodu. Podigao je ekipu po svom dolasku i s njime smo upisali neke sjajne rezultate u Ligi prvaka. Nažalost, nakon što smo zaključili našu europsku sezonu situacija se promijenila i ekipa više nije igrala na zadovoljavajućem nivou. Osjetili smo određeno nezadovoljstvo kod velikog broja igrača, kako onih koji većim dijelom nisu igrali, tako i onih koji su korišteni u rotaciji. Trener Petković je pružio sve svoje veliko iskustvo i znanje ne bi li podigao momčad, ali nažalost to se do sada nije dogodilo. Uoči same završnice Kupa i Prvenstva Hrvatske, a nakon razgovora s gospodinom Petkovićem, zaključili smo da je za klub u ovome trenutku najbolje da se sporazumno raziđemo. Treneru Velimiru Petkoviću želio bih se zahvaliti za vrijeme koje je proveo s nama i za svo svoje veliko znanje i dobru energiju koju je podijelio s našim klubom", rekao je glavni menadžer RK Zagreb Božidar Jović.