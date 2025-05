Hrvatska reprezentacija morat će bez novog kapetana, no zato su tu neka nova imena

Rukometaši Zagreba produžili su sezonu za nekoliko dana igrajući neodlučeno s Nexeom u Kutiji šibica (31:31). Naime, da bi došli do željenih šest bodova u međusobnim susretima Zagreb mora odigrati još najmanje dvije utakmice. Računali su zagrebaši da će pobjedom nad Nexeom odigrati još samo jednu utakmicu za naslov, 24. svibnja, u svojoj dvorani. Ali, gosti tako nisu mislili i doveli su seriju u Našice, gdje će se igrati četvrta utakmica 28. svibnja. Tko zna, možda ni ta neće biti posljednja, možda će se morati igrati još koja, primjerice ako bude 5:5 u bodovima nakon sljedeće dvije utakmice.

Jedva čekam riječku utakmicu

– Što reći, bila je to prava, uzbudljiva utakmica od prve do zadnje minute. Pobjednik se nije znao do samog kraja i to je dalo draž ovom derbiju. U odnosu na prve dvije utakmice protiv Zagreba, koje smo izgubili, nismo loše smo odigrali u nastavku drugog poluvremena. Ovoga puta nismo imali "crnu rupu". Nama je bio cilj prije utakmice odvesti seriju u Našice, dakle nismo nikako smjeli izgubiti. Sad, kad se igraju još najmanje dvije utakmice, može biti svašta u ovoj finalnoj seriji. Sigurno će biti teško jer je Zagreb odlična momčad, imaju nekoliko reprezentativaca koji su osvojili srebro na Svjetskom prvenstvu i protiv njih smo se morali mučiti za svaki naš pogodak. Šteta što dvorana nije bila ispunjenija, no valjda su ljudi odustali od nas nakon što smo dvaput izgubili od Zagreba pa su mislili da će to biti još jedna lagana pobjeda za njih – rekao je Tin Lučin.

Sjajni igrač Nexea nije se vratio s momčadi u Našice već je produžio za rodnu Rijeku.

– Iskoristit ću nedjelju sa svojima, a već danas se okuplja reprezentacija u Zagrebu. Očekuju nas gostovanje kod Belgije i domaća utakmica protiv Luksemburga. Odavno smo osigurali prvo mjesto u skupini, ali moramo završiti kvalifikacije sa svim pobjedama. Utakmica u Rijeci bit će za mene posebna, igram u rodnom gradu, pred svojom obitelji i prijateljima. Dugo je prošlo od zadnje utakmice reprezentacije u Rijeci, bit će gušt igrati pred punom dvoranom – rekao je Lučin.

Još jedan Riječanin jedva čeka tu utakmicu protiv Luksemburga, Filip Glavaš koji zbog isključenja u 44. minuti nije dočekao kraj utakmice protiv Nexea.

– Loši smo, nismo bili pravi. Mislim da je obrana bila u redu, ali nažalost golmani nas nisu danas popratili. Nisu oni krivi za poraz, tu krivicu preuzimam prije svega na sebe. Napravio sam glupost u situaciji kada smo mogli prijeći u vodstvo. Dobio sam crveni karton i ostavio ekipu na cjedilu. Preuzimam krivicu za utakmicu. Nexe je igrao dobro i ja im čestitam na osvojenom bodu. Zaslužili su ga. Mi smo se mučili, nismo bili pravi i to je to. Sami smo krivi što smo si produžili sezonu. Čestitke još jednom Nexeu, pokazali su nam možda kako bismo i mi trebali pristupiti utakmici – rekao je Filip koji će nakratko zaboraviti klupske obaveze jer ga čeka reprezentativni tjedan.

Moreno Car, vratar Nexea, itekako je s 13 obrana zaslužan za ovaj bod.

– To sam i htio da se dogodi, da dovedemo još jednu utakmicu u Našice. Mislim da smo jako dobro odigrali od prve do zadnje minute. Čestitao bih svojim suigračima, trenerima i cijelom klubu na velikom uspjehu. Mislim da smo zaslužili dva boda, ali eto, što je tu je. Jedan je bod dosta, kao što sam rekao da želim da igramo još najmanje jednu utakmicu u Našicama. Idemo se pripremiti najbolje što možemo za tu utakmicu – istaknuo je Car.

I dalje bez kapetana

U odnosu na posljednje okupljanje reprezentacije, koje je bilo za susrete protiv Češke sredinom ožujka, izbornik Dagur Sigurdsson napravio je male promjene. Zbog ozljede ponovno nema novog kapetana Ivana Martinovića te Lovre Mihića, Halila Jaganjca, Luke Moslavca, Josipa Šimića, a od ranije je ozlijeđen Ivano Pavlović. Nova su imena na popisu oporavljeni David Mandić, prvi put Berislav Antonio Tokić te Veron Načinović, koji je bio dio ekipe za SP 2025.

Reprezentacija se okupila se danas u Zagrebu, u 13 sati u Westin hotelu. Dan kasnije reprezentacija putuje u Belgiju, odnosno grad Hasselt gdje 7. svibnja u 20.15 sati ima susret protiv Belgije u okviru 5. kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2026. godine. Nakon toga, reprezentacija se vraća u Hrvatsku i do nedjelje 11. svibnja boravi u Opatiji. Posljednji susret kvalifikacija s Luksemburgom igra se 11. svibnja u Rijeci, u 18 sati.