Veliko slavlje za 44. tenisačicu svijeta, osvojila je turnir u Kini

Ann Li, 25-godišnja tenisačica iz Sjedinjenih Država, pobijedila je Lulu Sun s Novog Zelanda 7-6 (6), 6-2 u finalu teniskog turnira WTA 250 u kineskom Guangzhouu. Li, 44. igračica svijeta, osvojila je svoj drugi WTA turnir u karijeri.

Sun (WTA-116.), igrala u svom drugom finalu ove godine, izgubila je od Linde Noskove u Monterreyu i još uvijek je bez WTA naslova.

Godinu dana starija Ann Li igra u finalu šesti put u karijeri, a treći put ove godine. Svoj jedini naslov osvojila je 2021. na Kanarskim otocima, a ove godine izgubila je finalne mečeve u Clevelandu i Singapuru.