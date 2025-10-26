Naši Portali
POBIJEDILA NOVOZELANĐANKU

Veliko slavlje za 44. tenisačicu svijeta, osvojila je turnir u Kini

Tennis: US Open
Mike Frey/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
26.10.2025.
u 12:40

Ann Li igrala je u finalu šesti put u karijeri, a treći put ove godine

Ann Li, 25-godišnja tenisačica iz Sjedinjenih Država, pobijedila je Lulu Sun s Novog Zelanda 7-6 (6), 6-2 u finalu teniskog turnira WTA 250 u kineskom Guangzhouu. Li, 44. igračica svijeta, osvojila je svoj drugi WTA turnir u karijeri.

Sun (WTA-116.), igrala u svom drugom finalu ove godine, izgubila je od Linde Noskove u Monterreyu i još uvijek je bez WTA naslova.

Godinu dana starija Ann Li igra u finalu šesti put u karijeri, a treći put ove godine. Svoj jedini naslov osvojila je 2021. na Kanarskim otocima, a ove godine izgubila je finalne mečeve u Clevelandu i Singapuru.
tenis

