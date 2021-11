Hrvatica sutra sudi Njemačkoj u kvalifikacijama za SP

Hrvatska nogometna sutkinja Ivana Martinčić (36) sutra će biti pod posebnim povećalom. Naime, sutkinja iz Koprivnice pravdu će dijeliti u utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Njemačke i Lihtenštajna koja je na rasporedu od 20.45 sati.

Elf je već osigurao plasman na SP kao prvi u svojoj skupini J, a protivnik Lihtenštajn ima tek jedan bod i na zadnjem je mjestu. Možda to nije presudna utakmica, od nekog najvećeg značaja, ali je itekako dobra vježba za našu sutkinju koja se lijepo probila na međunarodnu scenu. Ivani će u toj utakmici pomagati, kao linijski suci, Goran Pataki i Sanja Rođak-Karšić, VAR će biti Duje Strukan, AVAR Bojan Zobenica, a u ulozi četvrtog suca Igor Pajač.

Recimo i zašto je ova informacija tako bitna - pa zato što je Ivana nedavno postala i prva žena u ulozi glavnog suca jedne utakmice Prve HNL kada je u rujnu sudila ogled Gorice i Hrvatskog dragovoljca.

– Ovo mi puno znači jer nije to samo veliki dan za mene, već i za žensko suđenje. Sudačka komisija pokazala je da računa na sutkinje i na najvišem stupnju natjecanja. Sigurna sam da će u budućnosti biti i više sutkinja u Prvoj HNL - rekla je tada za Večernji list. U ovo zanimanje "uvukao" ju je otac.

– Moj tata je bio sudac i nagovarao me da se i ja posvetim suđenju. Igrala sam nogomet i to mi je bilo i više nego dosta u to vrijeme, jer dijete sa 16-17 godina baš i ne doživljava roditeljske savjete. No, kako su naše utakmice sudile žene, počela sam 2008. razmišljati i ja o tome pa sam krajem te godine završila tečaj za nogometnog suca. Počeci su bili teški jer smo morali početi od najnižeg ranga, ali s vremenom sam “zagrizla”. Dakle, 13 godina rada, odricanja, treniranja na kraju se isplatilo.

Inače Koprivničanka je od 2014. Fifina sutkinja, od 2017. uspješno obavlja posao na drugoligaškoj razini, a od 2019. je međunarodna sutkinja elitne skupine.

Ove sezone već je imala angažman, u listopadu je sudila i kvalifikacijski susret za Europsko prvenstvo U-21 reprezentacija između Latvije i San Marina.

Ova utakmica Njemačke i Lihtenštajna ne bi joj trebala biti problem, jer i sama je jednom priznala da joj je: "Puno lakše suditi 10 utakmica, nego dati jedan intervju".

Recimo da ćemo u kvalifikacijama za SP, osim nje, u glavnoj ulozi, gledati još jednog Hrvata. Naime, utakmicu između Malte i Slovačke 14. studenoga (15 sati) sudit će Fran Jović. Njegovi pomoćnici bit će Hrvoje Radić i Bojan Zobenica, četvrti sudac bit će Dario Bel, VAR Duje Strukan, a AVAR Mario Zebec.