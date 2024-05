Vrhunac apsurda: Evo zašto u finalu Kupa vrijedi gol u gostima. Tu je još jedno bizarno pravilo

Ususret uzvratnoj utakmici finala Kupa Hrvatske između Rijeke i Dinama na Rujevici u kontekstu našeg kup natjecanja više je nakon prvog ogleda u Maksimiru bilo priče o pravilniku natjecanja nego li o samom nogometu. Naime, prvi put nakon deset godina vraćena je finalna faza Kupa na dvije utakmice, što je objašnjeno kao potez napravljen zbog lakše organizacije iz sigurnosnih razloga. Iako su se mnogi žalili zbog te odluke, to čak nije ni odluka koja je najviše zbunila, pa čak i naljutila neke nogometne aktere, od samih trenera i igrača pa sve do pratitelja nogometa.

Unatoč činjenici da je krovna nogometna organizacija Uefa prije tri godine u utakmicama nokaut natjecanja s dva susreta ukinula pravilo da gol u gostima vrijedi više, Hrvatski nogometni savez je vraćanjem finala Kupa na dvije utakmice objavio da će to pravilo, za razliku od cijele Europe, biti na snazi. Rezultat toga je bila ziheraška i dosadna 0:0 prva utakmica u Maksimiru jer se Dinamo fokusirao na to da Rijeka ne zabije taj čuveni, sad već i zastarjeli gol u gostima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ono što je još bizarnije u cijeloj priči je objašnjenje kojeg smo dobili iz HNS-a na temu vraćanja pravila 'gola u gostima' u život, koje vrijedi u finalu Kupa, ali i u nekim drugim natjecanjima gdje se događaju utakmice na ispadanje.

- Stručna komisija i natjecateljska komisija kontaktirala je niželigaške klubove koji igraju doigravanja za plasman u viši rang ili ostanak. Oni su bili skloni da se ostavi staro pravilo - stoji u objašnjenju.

Ako niželigaški klubovi traže takav sistem natjecanja za utakmice doigravanja između, recimo, trećih i četvrtih liga, to se pravilo vrlo lako može ostaviti, no zašto bi se to pravilo onda moralo primjenjivati i u finalu Kupa gdje je 99 posto šanse da će igrati isključivo prvoligaši? Pravilo koje vrijedi u jednom natjecanju, ne mora nužno vrijediti i u drugom natjecanju.

Bizarnostima, pak, nema kraja. U finalu Kupa između Rijeke i Dinama, i u prvoj i u drugoj utakmici klubovi ne mogu prijaviti 23 igrača u zapisnik kako je to u HNL-u slučaj, nego samo 20. Zašto 20, a ne 23 igrača u zapisniku Kupa?

- Niželigaši se često žale da na svojim igralištima nemaju dovoljno veliku klupu niti za devet pričuva. Zbog toga HNS nije htio širiti zapisnik kao u HNL-u jer Kup ne igraju samo prvoligaši - objašnjavaju iz HNS-a, totalno ignorirajući činjenicu da se za finale ta stavka pravilnika vrlo lako mogla promijeniti.

Ako će niželigaši krojiti sudbinu pravilnika HNS-a, i to za natjecanja gdje pretežito u završnici igraju prvoligaši, na um nam dolazi logično pitanje: Kakvog sve ovo smisla ima? Kad razmišljamo kritički i na logičan način, jedini odgovor koji nam može doći na um je - nema smisla.