Modrić je prvi saznao vijest koja je šokirala nogometni svijet, uskoro slijedi nova objava

Njemački nogometni reprezentativac i dugogodišnji veznjak Reala, Toni Kroos, objavio je ovoga tjedna da će nakon Eura koji će se održati u njegovoj domovini završiti aktivnu karijeru. U podužoj emotivnoj objavi na društvenim mrežama istaknuo je, među ostalim, kako mu se bila želja vratiti u reprezentaciju za zadnje veliko natjecanje nakon kojeg će objesiti kopačke o klin. Španjolski mediji već danima pišu o pozadini ove odluke koja je stigla nekoliko dana uoči finala Lige prvaka u kojem će se madridski Real obračunati protiv Borussije iz Dortmunda. Bit će to prilika da na londonskom stadionu Wembley Real podigne svoju ukupno 15. osvojenu titulu europskog prvaka u klupskoj povijesti.

Španjolske tiskovine donose i informaciju da je Kroos svoju odluku o tome da se umirovi na kraju sezone najprije priopćio - Luki Modriću. Poznato je da su Modrić i Kroos već godinama veliki prijatelji pa stoga i ne čudi da se Nijemac upravo kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije odlučio povjeriti prvome. Nakon toga Kroos je o odlasku obavijestio još dvojicu suigrača - Federica Valverdea i Lucasa Vazqueza, a tek su kasnije namjere Kroosa saznali trener Carlo Ancelotti i predsjednik Florentino Perez. Njemu se Kroos javio tek par dana prije objave na društvenim mrežama.

"17. srpnja, 2014., dan mog predstavljanja u Real Madridu, dan je koji je promijenio moj život. Život mene kao nogometaša, ali posebice kao čovjeka. Bio je to početak novog poglavlja u najvećem klubu na svijetu. Danas, 10 godina kasnije, na kraju sezone to poglavlje dolazi svom kraju. Nikad neću zaboraviti svoje vrijeme u Madridu. Zahvaljujem svima koji su me dočekali otvorenog srca i vjerovali mi. Ali posebno hvala svim Madridistima za vašu ljubav od prvog do posljednjeg dana. Ova odluka znači kako ću završiti karijeru nakon Europskog prvenstva. Sretan sam i ponosan što sam u mojoj glavi pronašao pravo vrijeme za ovu odluku i kako sam ju donio samostalno. Oduvijek sam htio završiti karijeru na vrhuncu. Sada mi je samo jedna stvar u mislima. Idemo osvojiti po 15. put Ligu prvaka! Hala Madrid!", poručio je Kroos u svojoj objavi.

Njegova karijera je uistinu bila nevjerojatna. Odigrao je ukupno 824 utakmica za klubove i reprezentaciju, postigao 79 pogodaka i upisao 181 asistenciju. Tijekom karijere je osvojio čak 33 trofeja, među kojima mu je najdraži naslov svjetskog prvaka s Njemačkom 2014. godine u na SP-u Brazilu. Uz to je osvojio pet naslova u Ligi prvaka, četiri u La Ligi i tri u Bundesligi, uz još brojne trofeje u raznim kupovima i superkupovima. Njegovo partnerstvo s kapetanom hrvatske reprezentacije Lukom Modrićem i Brazilcem Casemirom zauvijek će ostati zapamćeno kao jedno od najboljih veznih redova u povijesti svjetskog nogometa. Taj trio je dominirao europskim i španjolskim nogometom da ih mnogi uspoređuju i s tercetom Busquets-Xavi-Iniesta iz Barcelone te raspravljaju koji je najbolji vezni red u povijesti nogometa.

Inače, sad se s nestrpljenjem čeka nova objava iz redova Reala. Naime, nije tajna da bi se uskoro trebalo objaviti kako Real i Luka Modrić potpisuju novi ugovor koji će vrijednost imati do 30. lipnja 2025. godine. Nakon Kroosovog odlaska Modrićev ostanak čini se posve realan, a za očekivati je da će se objava dogoditi nakon finala Lige prvaka.