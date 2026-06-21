Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VATRENA ZONA

Utakmica protiv Paname čekat će se uz poznate izvođače

Koncert Domu mom u Zagrebačkoj Areni
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
21.06.2026.
u 14:54

Program počinje već u 17 sati, a tijekom večeri posjetitelji će moći uživati u Vatrenoj klopi, navijačkim burgerima, piću i bogatom sadržaju

Hrvatski nogometni savez (HNS) objavio je kako će u utorak uoči drugog dvoboja hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Paname u službenoj Vatrenoj zoni na zagrebačkom Cvjetnom trgu koncert održati Zaprešić Boysi.

Program počinje već u 17 sati, a tijekom večeri posjetitelji će moći uživati u Vatrenoj klopi, navijačkim burgerima, piću i bogatom sadržaju poput sjedonogometa, stolnog nogometa, interaktivnim i nagradnim aktivacijama, a koncert Zaprešić Boysa od 21 sat dodatno će podići atmosferu u centru Zagreba.


Vrhunac večeri bit će zajedničko praćenje utakmice Hrvatske i Paname na velikom ekranu od 1 sat iza ponoći, uz očekivano još jedno ispunjeno središte grada i jedinstveni doživljaj Svjetskog prvenstva.

Vatrena zona HNS-a "Pokaži srce za prvake" na zagrebačkom Cvjetnom trgu tijekom Svjetskog prvenstva svakodnevno otvara svoja vrata posjetiteljima i donosi bogat program ispunjen zabavnim aktivacijama, glazbenim programom i brojnim sadržajima za sve generacije.

U Vatrenoj zoni dostupni su i službeni HNS proizvodi, uključujući originalne dresove hrvatske reprezentacije, kao i Minix figurice hrvatskih reprezentativaca koje se trenutačno mogu kupiti isključivo u Vatrenim zonama na Cvjetnom trgu i Tvornici kulture.
Ključne riječi
SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!