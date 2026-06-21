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KLJUČNI SUSRET

Panama protiv Hrvatske neće kalkulirati: Idemo po pobjedu, želimo ispisati povijest

FIFA World Cup 2026 - Group L - Ghana v Panama
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS
1/5
Autor
Damir Mrvec
21.06.2026.
u 13:15

Nogometaši Paname još uvijek čekaju na svoju prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima

Nakon bolnih poraza na otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva, Hrvatska i Panama u Torontu igraju ključnu utakmicu za ostanak u turniru. Ulog je velik, a poraz bi za obje momčadi značio gotovo siguran kraj natjecanja. Okosnicu panamske reprezentacije čini iskusna generacija igrača – kapetan Aníbal Godoy koji ima 36 godina i više od 150 nastupa, te Adalberto "Coco" Carrasquilla, veznjak pumasa. Važnu ulogu ima i desni bek Marseillea, Michael Amir Murillo, koji donosi iskustvo iz jedne od najjačih europskih liga i predstavlja stalnu prijetnju svojim prodorima po boku. U napadu, Cecilio Waterman je pokazao protiv Gane da može stvoriti probleme obrani, ali njegova realizacija mora biti na višoj razini.

– Želimo ispisati povijest i osvojiti prve bodove na Svjetskom prvenstvu, a naš je cilj plasman u sljedeći krug. Znamo da će biti teško, no mentalitet ove momčadi uvijek je isti – igrati svoju igru i nametnuti se bez obzira na protivnika – rekao je Luis Mejía, vratar Paname koji je priznao da njegova reprezentacija mora bolje reagirati, posebno u trenucima kada se previše otvori u želji za pobjedom.

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FIFA World Cup 2026 - Group L - Ghana v Panama
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– Postoje dijelovi utakmice kada, ako vidite da ne možete pobijediti, morate pokušati zatvoriti susret. Ova momčad ima veliku ambiciju i ponekad zbog želje za pobjedom ostavlja previše prostora u obrani. To su lekcije koje nogomet donosi. U sljedećoj utakmici ponovno ćemo tražiti pobjedu, ali ako ne možemo pobijediti, onda barem ne smijemo izgubiti – dodao je.

Prema njegovim riječima, Panama neće odustati od svog stila igre niti će kalkulirati protiv Hrvatske, premda će morati zadržati ravnotežu kako ne bi ostavila previše prostora protivniku.

– Znamo kakvu kvalitetu imaju hrvatski igrači, koji nastupaju za velike klubove. No uvjeren sam da ćemo, s obzirom na način na koji igramo, pružiti vrlo dobru utakmicu. Znamo da je riječ o reprezentaciji koja je s razlogom na posljednja dva svjetska prvenstva stizala među četiri najbolje momčadi svijeta. To nije mala stvar – zaključio je vratar Paname. 
Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Panama reprezentacija

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