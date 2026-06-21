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PANAMSKI VEZNJAK

Protiv Hrvatske ćemo promijeniti sliku, uvjeren sam da možemo ispisati povijest

FIFA World Cup 2026 - Group L - Ghana v Panama
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
21.06.2026.
u 14:00

"Protiv Hrvatske moramo promijeniti sliku tuge koja je ostala nakon tog poraza. Nogomet je takav, treba nastaviti natjecanje, a mi smo uvjereni da na ovom Svjetskom prvenstvu možemo ispisati povijest", izjavio je Quintero, 38-godišnji krilni igrač panamskog prvaka Plaze Amador.

Nogometna reprezentacija Paname u nedjelju će otputovati u Toronto gdje će nastaviti pripreme za utakmicu protiv Hrvatske u 2. kolu skupine L na Svjetskom prvenstvu, nakon što je odradila intenzivan trening u svojoj bazi u New Tecumsethu u kanadskoj pokrajini Ontario.

Panamci su se, prema navodima iz reprezentacije, u potpunosti okrenuli susretu s Hrvatskom nakon poraza od Gane s 0-1 u prvom nastupu na prvenstvu. U momčadi vlada optimizam i uvjerenje da još uvijek mogu ostvariti povijesni uspjeh plasmanom u drugi krug natjecanja.

Iskusni vezni igrač Alberto "Negrito" Quintero rekao je u obraćanju medijima da je momčad ostavila iza sebe razočaranje nakon 1. kola, u kojem je primila gol u 95. minuti.

"Protiv Hrvatske moramo promijeniti sliku tuge koja je ostala nakon tog poraza. Nogomet je takav, treba nastaviti natjecanje, a mi smo uvjereni da na ovom Svjetskom prvenstvu možemo ispisati povijest", izjavio je Quintero, 38-godišnji krilni igrač panamskog prvaka Plaze Amador.

Govoreći o nadolazećem dvoboju s Hrvatskom, naglasio je važnost koncentracije tijekom cijele utakmice.

"Ključno je da budemo koncentrirani svih 90 minuta. Kao reprezentacija smo mnogo napredovali i igramo dobar nogomet. Sigurno je da su i naši suparnici analizirali našu utakmicu protiv Gane, ali ne smijemo odustati od svoje igre , koja nas je i dovela ovdje."

Quintero je otkrio da mu je ovo posljednje veliko natjecanje u dresu srednjoameričke reprezentacije za koju je upisao 141 nastup.

"Uvijek sam predstavljao svoju zemlju s velikom žrtvom, dajući sve od sebe. Nakon Svjetskog prvenstva završit ću reprezentativnu karijeru. Ponosan sam što sam bio dio povijesti panamskog nogometa i sudjelovao u plasmanima na svjetska prvenstva."

Panama je bila i na Svjetskom prvenstvu 2018. kada je u skupini izgubila od Engleske, Belgije i Tunisa.

Panamski veznjak zahvalio je navijačima na podršci te poručio da mogu biti ponosni na prikazano protiv Gane, unatoč porazu.

"Možda nismo ostvarili rezultat koji smo željeli, ali igrali smo sa srcem i s ponosom. To je ono što naši navijači trebaju osjećati", dodao je.

Panamska reprezentacija u nedjelju će cestovnim prijevozom doputovati u Toronto, gdje će poslijepodne vježbati u trening-centru u Centennial Parku. Trening će biti zatvoren za javnost i medije.

Utakmica između Paname i Hrvatske igra se u srijedu u 1 u noći na stadionu u Torontu. Obje reprezentacije tražit će prve bodove na turniru jer je i Hrvatska izgubila u prvom kolu 2-4 od Engleske.
Ključne riječi
SP 2026. Panama reprezentacija

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