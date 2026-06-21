Nagelsmann podržao sunarodnjaka: 'Ispred sebe vidim samo fotografe'

Kritike na organizaciju utakmica Svjetskog prvenstva koje je prvi iznio engleski izbornik Thomas Tuchel sada je podržao i njemački strateg Julian Nagelsmann. Obojici smeta raspored fotografa uz teren tijekom izvođenja nacionalnih himni, zbog čega, tvrde, ne mogu uspostaviti kontakt s vlastitim igračima u jednom od najemotivnijih trenutaka prije početka utakmice.

Tuchel je na problem upozorio nakon pobjede Engleske nad Hrvatskom rezultatom 4:2, a slično iskustvo imao je i Nagelsmann prije njemačkog slavlja protiv Obale Bjelokosti.

"Ne znam koliko se sada smijemo žaliti, ali želim podržati Thomasa Tuchela. To je emotivan trenutak kada se tijekom himne povezujete s igračima. Ovdje je stvarno ekstremno to što je sve jako blizu. Stalno imam osjećaj da mi onaj golemi objektiv s udaljenosti od jednog centimetra fotografira dlake u nosu", rekao je njemački izbornik.

Nagelsmann smatra da problem nije samo estetske prirode, nego da utječe i na komunikaciju između stručnog stožera i reprezentativaca.

"Postoje bolja rješenja. Isto vrijedi za igrače, koji bi mogli uspostaviti kontakt sa stručnim stožerom. Oni primijete kako pjevamo, jesmo li emotivni ili ih bodrimo kad himna završi. Tada ponovno krene navijanje, a ja ispred sebe vidim samo fotografe. Previše je ljudi preblizu i zapravo ne vidite ništa", objasnio je.

Prvi je o istom problemu javno govorio Tuchel, koji je priznao da mu je upravo taj trenutak prije utakmice protiv Hrvatske ostao u lošem sjećanju.

"Molim FIFA-u da promijeni poziciju fotografa jer tijekom nacionalne himne nisam mogao vidjeti svoju momčad, a toliko sam se veselio tom trenutku. Bio je to vrlo poseban trenutak, a ja sam stajao pola metra ispred 50 fotografa i nisam mogao vidjeti nijednog igrača. To mi je donekle pokvarilo doživljaj", rekao je engleski izbornik.

Nakon pritužbi FIFA je reagirala te uvela određene promjene u organizaciji prostora uz teren. Fotografima je određeno da se grupiraju na manjem prostoru, dok se izbornici tijekom himni pozicioniraju s obje strane te skupine, nešto dalje od klupa za pričuve.

Ipak, čini se da nova rješenja nisu u potpunosti zadovoljila trenere. Problem je dijelom povezan i sa specifičnostima stadiona u Sjedinjenim Američkim Državama, koji su uglavnom građeni za potrebe američkog nogometa. Zbog drukčijeg rasporeda prostora uz teren i oko klupa, mogućnosti za drugačiji smještaj fotografa znatno su ograničene.