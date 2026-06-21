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POTENCIJALNO NEVRIJEME

Francuskoj i Iraku prijeti odgoda utakmice?

FIFA World Cup 2026 - France Training
PILAR OLIVARES/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
21.06.2026.
u 14:42

Mogućnost odgode ponovno je otvorila pitanje vremenskih uvjeta u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su već stvarale probleme tijekom prošlogodišnjeg Svjetskog klupskog prvenstva

Meteorološke službe izdale su upozorenje na grmljavinsko nevrijeme za područje Philadelphije, gdje bi se u ponedjeljak trebala odigrati utakmica Svjetskog prvenstva između Francuske i Iraka. Susret skupine I zakazan je za 23 sata po hrvatskom vremenu, no vremenske prilike mogle bi poremetiti planove organizatora.

Mogućnost odgode ponovno je otvorila pitanje vremenskih uvjeta u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su već stvarale probleme tijekom prošlogodišnjeg Svjetskog klupskog prvenstva. To je natjecanje poslužilo kao svojevrsna generalna proba za ovogodišnji Mundijal, a obilježile su ga brojne stanke i pomicanja termina zbog oluja i udara munja.

Takve situacije tada su izazvale nezadovoljstvo među navijačima i sudionicima izvan SAD-a, a mnogi su upozoravali da bi se isti scenariji mogli ponoviti i na najvećem nogometnom natjecanju na svijetu.

Razlog leži u strogim američkim sigurnosnim protokolima za sportske događaje na otvorenom. Prema pravilima koja vrijede u SAD-u, svaka pojava munje unutar radijusa od približno 13 kilometara od stadiona automatski uzrokuje prekid utakmice u trajanju od najmanje 30 minuta.

FIFA u takvim situacijama mora slijediti smjernice lokalnih vlasti i nema mogućnost primjene vlastitih pravila. Dodatni problem predstavlja činjenica da se odbrojavanje od pola sata ponovno pokreće svaki put kada se zabilježi novi udar munje prije isteka prethodnog roka.

Koliko takve okolnosti mogu utjecati na tijek natjecanja pokazao je primjer s prošlogodišnjeg klupskog prvenstva. Dvoboj Chelseaja i Benfice u Charlotteu pretvorio se u pravi maraton te je, zbog višestrukih prekida uzrokovanih vremenskim neprilikama, trajao čak četiri sata i 38 minuta.

Za razliku od prošle godine, prvih deset dana aktualnog Svjetskog prvenstva proteklo je bez ozbiljnijih problema s vremenom. Ipak, određena zabrinutost postojala je i uoči susreta Portugala i DR Konga u Houstonu. Unatoč nepovoljnim prognozama, ta je utakmica ipak odigrana prema rasporedu i završila rezultatom 1:1.

Hoće li Francuska i Irak imati istu sreću, ovisit će o razvoju vremenske situacije tijekom dana, a organizatori zasad pomno prate prognoze i uvjete oko stadiona u Philadelphiji.
Ključne riječi
SP 2026.

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