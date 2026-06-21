Iran se žali na uvjete i tretman u SAD-u! Uputili su službeni prosvjed Fifi

Iranska nogometna reprezentacija u najtežem je položaju od svih reprezentacija na Svjetskom prvenstvu. Prvo su imali problema s dobivanjem viza za ulazak u SAD, onda su im igrača na granici ispitivali 11 sati, a sad kad su našli bazu u Meksiku, a igraju u SAD-u, dobili su dozvolu da uđu u SAD, ali i da odmah nakon utakmice moraju napustiti teritorij te države. Dakle, nakon što su odigrali utakmicu u Kaliforniji s Novim Zelandom (2:2), morali se krenuti na put da na vrijeme izađu iz SAD-a.

Novu utakmicu Iran igra ponovno na SoFi stadionu u Inglewoodu, sad im je suparnik Belgija, ali najavili su žalbu svog statusa, jer bi ponovno morali žurno napustiti SAD, bez prava na odmor koji je još kako važan igračima.

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Naime, američke vlasti zahtijevaju da u njihovu zemlju uđu unutar 24 sata prije utakmice i odu isti dan, što je navelo izbornika reprezentacije Amira Ghalenoeija da kaže da je Iran "najugnjetavanija" reprezentacija na turniru.

– Iranski nogometni savez smatra da su ova ograničenja u suprotnosti s načelima pružanja jednakih uvjeta za momčadi sudionice Svjetskog prvenstva i da mogu utjecati na njihovu tehničku pripremu – stoji u izjavi nogometnog saveza Irana koji je najavio i svoj služeni prosvjed Fifi.

Andrew Giuliani, direktor radne skupine Bijele kuće za Svjetsko prvenstvo, rekao je za britanski The Telegraph da bi bio otvoren za ponovne pregovore o uvjetima ulaska Irana u Sjedinjene Države. Dodao je da bi Washington mogao razmotriti dopuštanje Iranu da dulje ostane oko njihovih utakmica.

– Sve je dinamično, o tome se može razgovarati i svakako želimo stvoriti konkurentan fair-play na terenu, zato svaka momčad ima vizu, ima priliku doći – kazao je.