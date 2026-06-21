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Iran se žali na uvjete i tretman u SAD-u! Uputili su službeni prosvjed Fifi

World Cup - Asian Qualifiers - Group A - Iran v North Korea
Foto: Wana News Agency/REUTERS
1/5
Autor
Robert Junaci
21.06.2026.
u 12:30

Iranski nogometni savez smatra da su ova ograničenja u suprotnosti s načelima pružanja jednakih uvjeta za momčadi sudionice SP-a

Iranska nogometna reprezentacija u najtežem je položaju od svih reprezentacija na Svjetskom prvenstvu. Prvo su imali problema s dobivanjem viza za ulazak u SAD, onda su im igrača na granici ispitivali 11 sati, a sad kad su našli bazu u Meksiku, a igraju u SAD-u, dobili su dozvolu da uđu u SAD, ali i da odmah nakon utakmice moraju napustiti teritorij te države. Dakle, nakon što su odigrali utakmicu u Kaliforniji s Novim Zelandom (2:2), morali se krenuti na put da na vrijeme izađu iz SAD-a.

Novu utakmicu Iran igra ponovno na SoFi stadionu u Inglewoodu, sad im je suparnik Belgija, ali najavili su žalbu svog statusa, jer bi ponovno morali žurno napustiti SAD, bez prava na odmor koji je još kako važan igračima.

Naime, američke vlasti zahtijevaju da u njihovu zemlju uđu unutar 24 sata prije utakmice i odu isti dan, što je navelo izbornika reprezentacije Amira Ghalenoeija da kaže da je Iran "najugnjetavanija" reprezentacija na turniru.

– Iranski nogometni savez smatra da su ova ograničenja u suprotnosti s načelima pružanja jednakih uvjeta za momčadi sudionice Svjetskog prvenstva i da mogu utjecati na njihovu tehničku pripremu – stoji u izjavi nogometnog saveza Irana koji je najavio i svoj služeni prosvjed Fifi.

Andrew Giuliani, direktor radne skupine Bijele kuće za Svjetsko prvenstvo, rekao je za britanski The Telegraph da bi bio otvoren za ponovne pregovore o uvjetima ulaska Irana u Sjedinjene Države. Dodao je da bi Washington mogao razmotriti dopuštanje Iranu da dulje ostane oko njihovih utakmica.

– Sve je dinamično, o tome se može razgovarati i svakako želimo stvoriti konkurentan fair-play na terenu, zato svaka momčad ima vizu, ima priliku doći – kazao je.
Ključne riječi
SAD Iran SP 2026.

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