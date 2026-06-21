Pronašli smo 88-godišnjaka koji prati Hrvatsku na SP-u! 'Letio sam tri dana kako bih vidio vatrene'

Smještena na obali jezera Ontario, u sjeni golemog Toronta, Mississauga je sa svojih 700 tisuća stanovnika sedmi najveći grad u Kanadi i predstavlja ključno gospodarsko i prometno čvorište. U njemu se nalazi najprometnija kanadska zračna luka, Toronto Pearson, te više od šezdeset sjedišta kompanija s liste Fortune 500, najprofitabilnijih u Americi. Ipak, Mississauga nije klasičan grad s jednim dominantnim središtem, već mozaik nastao spajanjem nekadašnjih sela i manjih gradova poput Port Credita i Streetsvillea, čiji se šarm i danas osjeća u arhitekturi i lokalnom duhu. Ovaj grad, poznat po modernim neboderima od milja zvanim "Marilyn Monroe" i golemom trgovačkom centru Square One, također je dom jedne od najorganiziranijih i najponosnijih hrvatskih zajednica u Sjevernoj Americi.

Čak 19 hrvatskih misija

Prema procjenama, u Kanadi živi oko 250 tisuća Hrvata i njihovih potomaka, a značajan dio njih svoj je dom pronašao upravo u provinciji Ontario, s Mississaugom kao jednim od glavnih središta. Prema popisu stanovništva, u samom gradu živi gotovo deset tisuća Hrvata, no stvarni broj je vjerojatno i veći, s obzirom na snažnu povezanost sa zajednicom u Torontu i okolici.

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Hrvatska priča u Kanadi ispisana je kroz pet generacija imigranata, od prvih dolazaka krajem 19. stoljeća, do onih koji su stigli tijekom devedesetih. Svaka generacija donijela je novu snagu i ojačala hrvatski identitet, koji se danas njeguje kroz brojne institucije. Župa hrvatskih mučenika u Mississaugi okuplja više od tri tisuće vjernika, a diljem Kanade djeluje čak 19 hrvatskih katoličkih misija te oko 60 folklornih skupina koje s ponosom čuvaju tradiciju i kulturu.

Ipak, ništa ne ujedinjuje i ne mobilizira zajednicu kao hrvatska nogometna reprezentacija. Tako će biti i ovih dana u Torontu i okolici, a utakmica Hrvatska – Panama okupit će navijače svih generacija. Jedan od njih je 88-godišnji Ignac Gojšić, možda i najstariji navijač na Svjetskom prvenstvu 2026.

– Rođen sam 23. rujna 1937. u Draganiću, u Kanadu sam došao 12. listopada 1975. Ovdje sam bio šljaker, poslije sam imao putničku agenciju, a u Zagrebu sam radio u Suvagu. Inače sam profesor povijesti i fonetike – kazao nam je Gojšić, koji živi u obližnjem Hamiltonu, pa nastavio:

– U Dallasu sam bio tri dana, letio sam tamo iz Buffala, kako bih vidio vatrene na djelu. Kako sam podnio vrućinu i vlagu? Tako da bi mogao tamo biti još tri tjedna! To nije ništa strašno za mene, jedino me malo koljena i kukovi muče, pa hodam uz pomoć štapa. Ali, uz mene su uvijek moji sinovi, Branimir i Michael Joseph, te 18-godišnji unuk Silvio Maksimir. Da, zove se kao park u Zagrebu i stadion, jer moj sin jako voli Dinamo i maksimirski stadion. Inače, bio sam i u Kataru na Svjetskom prvenstvu, na tri utakmice u skupini, pratim vatrene gdje god mogu. I sada imam ulaznice za prve tri utakmice, karte su "v žepu".

Jeste li bili na Euru u Njemačkoj?

– Nisam. S ovim godinama ne mogu toliko putovati, a i moj šef mi ne dozvoljava. Moj šef i vladar je moja supruga, gospođa Anica.

Do kada namjeravate ići na utakmice?

– Spremam pratiti Hrvatsku i nakon ovog prvenstva, iako – sve zavisi od Onoga Gore, Gospodina Boga. Za moje godine zdravlje mi nije loše, još se mogu kretati – dodao je gospon Ignac.

Jedan od Hrvata koji će u srijedu biti uz vatrene je i poslovni čovjek iz Toronta, Daniel Šimunac, inače podrijetlom iz Livna.

– Bio sam na svjetskim prvenstvima 2014. u Brazilu i 2018. u Rusiji, i naravno da mi, kao i svim Hrvatima ovdje, neizmjerno puno znači što će Hrvatska igrati baš u Torontu – kaže nam Daniel Šimunac, pa nabraja sve događaje koji će pratiti boravak naše reprezentacije u ovom dijelu Kanade.

Tako će se Hrvati okupiti u nedjelju, 21. lipnja, na misi kod Crkve hrvatskih mučenika u Mississaugi, cijeli događaj počinje već u 9 sati, u pozivnici je naveden i važan detalj: "Pečenka i kolači". U ponedjeljak, 22. lipnja, u Toronto Event Centru bit će događaj pod nazivom "Croatia House", party s hrvatskim pjesmama ("Croatian Music All Night Long" – stoji u pozivnici), zatim na dan utakmice Hrvatska – Panama na istom mjestu bit će dva eventa; jedan bit će tzv. Pre-Game-Celebration, drugi After Party, uz Slavonia Band i DJ Škaru. Tako će veliki hrvatski party u Torontu trajati cijela tri dana.

Modrićev "last dance"

Dan Šimunac naravno dolazi na utakmicu Hrvatska – Panama.

– Za nas će to biti domaća utakmica. Stadion prima više od četrdeset tisuća gledatelja, a većinu publike činit će naši ljudi. Poraz od Engleza okarakterizirao bih kao "poziv na buđenje", a znam da smo mi uvijek najjači kada je najteže. Očekujem da ćemo mi navijači na stadionu dati vatrenima struju, moć, i da će oni u toj utakmici pokazati tko su i kakvi su. Naravno, ja ću kao navijač nastaviti pratiti Hrvatsku i na ostalim utakmicama Svjetskog prvenstva. Znate, ovo je Modrićev "last dance" i želim ga gledati u što više utakmica – dodao je Šimunac.