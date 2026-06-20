Nevjerojatna statistika Turske u ispadanju sa SP-a: Pucali čak 62 puta, nisu zabili gol

Turska nogometna reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva nakon što je u San Franciscui izgubila od Paragvaja 0-1 u utakmici drugog kola skupine C.

Jedini gol postigao je Matias Galarza u drugoj minuti, a Paragvajac Miguel Almiron postao je prvi igrač na ovom Svjetskom prvenstvu koji je isključen zbog pokrivanja usta tijekom svađe.

Turska je uputila čak 32 udarca, od kojih je pet bilo u okvir gola, ali nije uspjela pogoditi mrežu i izbjeći eliminaciju. Momčad Vincenza Montelle pretrpjela je oba poraza u skupini, od Paragvaja (0-1) i Australije (0-2), te je posljednja na ljestvici bez bodova i golova nakon ukupno čak 62 upućena udarca.

Almiron je dobio crveni karton u nadoknadi prvog poluvremena nakon što je video pregled otkrio da je prekršio nova pravila kratko pokrivši usta tijekom razmjene riječi s turskim igračem Mertom Müldürom. Almiron je prethodno namjestio napadaču Atlante Matiasu Galarzi gol nešto više od minute nakon početka utakmice, točnije u 63. sekundi utakmice. Galarza je pogodio sami kut vrata udarcem s 20-tak metara.

U napetoj utakmici, Deniz Gül imao je najveću priliku za izjednačenje u 88. minuti kada je paragvajski vratar Orlando Gill obranio njegov udarac iz blizine.

Ranije je u ovoj skupini SAD svladao Australiju s 2-0, te se sa šest bodova kao prvoplasirana momčad iz skupine C plasirala se u osminu finala turnira, čiji je domaćin zajedno s Kanadom i Meksikom. Paragvaj je treći na ljestvici s tri boda, koliko ima i drugoplasirana Australija.

Prva pobjeda Paragvaja zadržala ih je u nokaut fazi, a sljedeći tjedan će se u posljednjoj utakmici u skupini suočiti s Australijom za drugo mjesto i promociju.

Drugi poraz Turske zatvorio im je vrata šansi za prolazak dalje, postavši druga momčad na ovom Svjetskom prvenstvu nakon Haitija koja je ispala iz utrke za naslov.