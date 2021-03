Veliki uspjeh za Splićanina: Imat će istog promotora kao i svjetski prvak

U posljednjih godinu dana, u ovo nesretno pandemijsko vrijeme, u dom hrvatskog teškaša Petra Milasa stigle su i dvije sjajne vijesti. Prije godinu dana rodila mu se kćerkica Ana Nicole, a ovih dana stigla je potvrda ugovora s velikom svjetskom promotorskom kućom. A to je objavio glavom i bradom Frank Warren, vlasnik tvrtke Queensberry Promotions i promotor Tysona Furyja, svjetskog teškaškog prvaka po WBC organizaciji.

– Queensberry će blisko surađivati s Petrom i njegovim timom i pomagati u nastojanju da postane svjetski prvak. On ima samo 25 godina i skor 15-0, i jedan je od najuzbudljivijih potencijala u ovom sportu.

Kako se splitskom teškašu dogodio ugovor za kakvim žudi svaki boksač?

– Gospodin Warren pitao me za suradnju još prije dvije godine, ali to se nije moglo ostvariti sve dok imam ugovor s tvrtkom Petko’s BoxPromotion. A s Aleksandrom Petkovićem razišao sam se korektno i zahvaljujem mu na dosadašnjoj suradnji koja je trajala tri godine.

Petar će i dalje surađivati sa svojim dugogodišnjim trenerom Ivanom Duvančićem.

Prodor na britansko tržište

– Menadžerski dio posla obnašat će londonska tvrtka Next Level Collective, to su dvojica mladih ljudi iz Londona.

Sve to zacijelo znači i prodor na boksački vrlo jako britansko tržište što donosi i primjeren broj nastupa.

– Ugovor s Warrenom je na tri godine za četiri borbe godišnje.

Kada bi se mogla dogoditi prva od tih 12 borbi?

– Već je bila dogovorena za 10. travnja, ali se ipak neće održati tada nego negdje u petom mjesecu. Još ne znam kada ni gdje, no ja sam stalno u treningu, a kada saznam termin pojačat ću intenzitet rada. Očekujem da ću imati jedan povratnički meč pa onda neko jako ime. Kad kažem povratnički, mislim na povratak na scenu, jer poraza još nemam. No u zadnjim borbama i nisam bio dobar koliko bih trebao biti pa se moram nametnuti.

S obzirom na konkurentnost između Franka Warrena i Eddieja Hearna, šefa Matchroom Boxinga koji je Babićev promotor i Hrgovićev kopromotor, otvara li ovaj ugovor mogućnost borbe s hrvatskim teškašima?

– Na Hrgovića, Babića, Smakićija, sve hrvatske teškaše koji su se otisnuli u profesionalce, gledam kao na kolege, a da smo sada na suprotnim stranama, to jesmo. No treba živjeti od nečega i svatko ide svojim putem. Ako se mene pita, ne bih se volio boriti s njima osim ako to ne bi bilo za neki od pojaseva prvaka.

Milas je nedavno sparirao s peterostrukim amaterskim prvakom Hrvatske Markom Milunom.

– Marko je stvarno veliki potencijal, po meni jedan od top pet superteškaša u olimpijskom boksu na svijetu.

S obzirom na to da je on sam vrlo brzo otišao u profesionalce, bi li i Milunu preporučio što skoriji prelazak u profesionalni ring?

– Njemu je tu mjesto bez obzira na rezultat u Pekingu. Ja sam vrlo brzo postao profesionalac jer me život tako odveo i savjetujem mu da ide odmah nakon Olimpijskih igara. Uostalom, on već ima ponuda od raznih promotora i ispred njega je svijetla budućnost.

Promijenilo ga roditeljstvo

Dok smo razgovarali, u pozadini se čula jednogodišnja kćerkica. Priznaje Petar da ga je roditeljstvo promijenilo.

– Jest, sada se imam zašto boriti. Otkako smo dobili dijete, sve je drukčije.

Petar je dugogodišnji torcidaš koji više nije tako navijački aktivan kao nekad. Žali što njegov Hajduk nije uspješniji.

– Tko ne bi volio biti na mjestu purgera! Kada bi Hajduk uspio napraviti nešto poput onoga što je nedavno Tottenhamu učinio Dinamo, Split bi gorio deset dana.

Gorjet će grad podno Marjana ako se uistinu dogodi sportsko čudo koje Frank Warren planira s Milasom, a to je da ga učini svjetskim prvakom. Prva stuba na tom putu trebala je biti borba s olimpijskim pobjednikom Tonyjem Yokom za europski naslov, no taj se meč nije dogodio.

– Tu su svojevrstan problem bile financije. Ja sam se htio boriti, ali mi je za takav kalibar protivnika nuđeno premalo novca pa se nismo dogovorili.

Sada bi, pod patronatom Franka Warrena, i takvi dogovori trebali teći puno lakše.