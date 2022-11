Veliki udarac za Belgiju! Lukaku propušta početak SP-a: Nadam se da ću se oporaviti do Hrvatske

Belgijska reprezentacija je održala u nedjelju prvi javni trening u Katru bez svoje zvijezde, napadača Romelua Lukakua, koji je ozlijedio lijevo bedro uoči Svjetskog prvenstva i koji će tako propustiti prve dvije utakmice u skupini F, ali se nada da će zaigrati u zadnjoj utakmici u skupini F Hrvatske.

Glavni adut Crvenih vragova koji je postao njihova glavna neizvjesnost, 29-godišnji napadač nastavlja svoj oporavak prema planu i propustit će prve dvije utakmice u skupini F - u srijedu protiv Kanade i nedjelju protiv Maroka.

Lukaku najbolji je strijelac u povijesti Belgije, zabio je 68 golova u 102 reprezentativna nastupa.

Belgijski izbornik Roberto Martinez pozvao ga je u momčad, iako je krajem listopada u utakmici Intera protiv Sampdorije ponovno ozlijedio mišić lijeve noge. Nakon pauze od gotovo dva mjeseca vratio se na travnjak kada je Inter u Ligi prvaka svladao Viktoriju Plzen sa 4-0. Ušao je u igru ​​u 83. minuti i kasnije postigao pogodak.

