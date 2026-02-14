Ovaj grad pomaže starijim sugrađanima bez nasljednika: S mirovinom manjom od 500 eura besplatno u dom

Hrvatskoj nedostaje gotovo 20.000 mjesta u domovima za starije, ako je suditi po listama čekanja u javnim domovima na koje se ljudi upisuju i po desetak godina prije no što planiraju starije dane provesti u domu. Privatni i obiteljski domovi, iako skuplji, popunjeni su od 90 do 100 posto, a procjene kažu da će do 2030. godine potrebe za institucionalnim i izvaninstitucionalnim oblicima skrbi porasti od 20 do 30 posto.

Novi centri za starije



Diljem Hrvatske gradi se 18 centara za starije koji bi trebali biti dovršeni do lipnja 2026. godine. Hrvatska sada ima 31.020 mjesta u 670 domova, od kojih je većina privatna. Novi centri smjestit će dodatnih 1849 osoba, uz izvaninstitucijske usluge za 4549 korisnika. I to će svakako doprinijeti tomu da veći broj starijih osoba koje trebaju skrb u instituciji dobiju mjesto koje čekaju. No, osim što imamo sve starije stanovništvo, a onda i sve veće potrebe za smještajnim kapacitetima u domovima, novi je problem što smještaj u domu, zbog porasta cijene i u državnim domovima, sve više umirovljenika ne može podmirivati. Tu uskaču nasljednici koji plaćaju troškove smještaja za roditelje. No, umirovljenici koji nemaju nasljednike, a imaju male mirovine, u posebno su teškom položaju.

Stoga je model koji ima Grad Umag od velikog značenja. Umag je donio izmjene Pravilnika o socijalnoj skrbi kojima se osobama starije životne dobi bez prihoda ili s mirovinom manjom od 500 eura omogućuje besplatan smještaj u gradskom Domu za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc". Pravo na smještaj ostvaruju osobe koje najmanje deset godina neprekidno imaju prebivalište u Umagu, a pritom nemaju partnera, potomke, imovinu, niti imaju sklopljen ugovor o uzdržavanju. – Smještaj u domu financira se potpuno iz gradskog proračuna. Ova mjera namijenjena je socijalno najugroženijim starijim osobama koje su u posebno teškoj životnoj situaciji, a kojima je potrebna trajna skrb i sigurnost. Za osobe koje imaju vlastitu imovinu ili potomke, Grad Umag nudi mogućnost djelomičnog sufinanciranja troškova boravka u istom domu. Iznos sufinanciranja u rasponu je od 10 do 60%, a visina potpore ovisi o socijalnom statusu korisnika i trajanju prebivališta u Umagu – navode iz Grada Umaga.

Gradovi sufinanciraju



Dom za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" u vlasništvu je Grada i raspolaže kapacitetom za stotinjak korisnika. O korisnicima skrbi oko 60 zaposlenika. Iako je prema zakonu odgovornost za osnivanje i upravljanje domovima za starije u nadležnosti županija, Umag je preuzeo financiranje i upravljanje vlastitim domom, čime je omogućio provedbu mjera koje izravno ovise o gradskoj razini odlučivanja. – Našim najpotrebitijim sugrađanima formalno smo, ali i ljudski, osigurali sigurnost, dostojanstvo i pravi dom, iza kojeg stoje predani djelatnici, odgovoran sustav i cijela zajednica. To je Umag kakav želimo i to ćemo nastaviti graditi – kazao je o mjeri gradonačelnik Vili Bassanese. Gradovi, inače, ako imaju slične projekte, umirovljenicima pomažu tako da im sufinanciraju smještaj u domove, ovisno o iznosu mirovina, dok je Umag jedini koji plaća cijeli iznos smještaja u domu svojim sugrađanima.