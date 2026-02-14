Pogledajte pogotke s Maksimira: Dinamo bez pardona protiv Istre na plavo Valentinovo

Dinamo je ostvario očekivano, pobijedio je Istru, upisao sigurnu 4:0 pobjedu. I ono što je možda i važnije, Dinamo je igrao dobro, rastrčano, s puno želje i motiva i takav pristup je nagrađen rezultatom koji je po prikazanom mogao biti i uvjerljiviji. Nije malo iznenađenje i predstava Istre, naviknula nas je na puno bolja izdanja, danas u Maksimiru jednostavno nije postojala, ništa se nije vidjelo od njene inače prepoznatljive igre. Plavi su tako bar do sutra stigli na osam bodova prednosti u odnosu na Hajduk koji sutra gostuje na Opus areni kod Osijeka koji je u teškoj borbi za ostanak. Važna je to pobjeda za plave i zbog onoga što ga čeka u nastavku. Već u četvrtak igraju plavi prvu utakmicu šesnaestine finala Europske lige s belgijskim Genkom i pokušat će tu u četvrtak u Maksimiru stići do prednosti s kojom bi otputovali na uzvrat u Belgiju. Između dviju europskih utakmica plave u nedjelju čeka i vrlo zahtjevno gostovanje kod Varaždina.

Dinamov trener Mario Kovačević izveo je uglavnom očekivani sastav, zna se da nema Bennacera zbog ozljede, a možda je malo iznenadio s Topićem koji je na desnom krilu krenuo prije Bakrara. Na klupi se nakon poduže stanke zbog mononukleoze našao Mateo Lisica koji je u nastavku dobio i priliku za pokazivanje u Maksimiru. Trener Istre Oriol Riera nije mogao računati na dva važna igrača, Rozića zbog ozljede i Maurića zbog ozljede.

Već nakon prve minute Dinamo je zaprijetio, s 18 metara je preko vratiju pucao Topić. Stiskao je Dinamo i prijetio, a ozbiljnu prijetnju složio je u 15. minuti Perez-Vinlöf, sam je prošao kroz pola obrane Istre i uspio u padu špicom zapucati, ali u vratara Kolića, a u vrata Istre tukao je i Hoxha nakon solo prodora. Potom je Stojković pobjegao u kontranapad, sjajno dao Belji, a ovaj je sve zakomplicirao. Odmah je uslijedio snažan udarac Mišića, koji centimetar iznad prečke. U 24. minuti Dinamo je ugurao loptu u mrežu nakon velike gužve i odbijanja, McKenna je zabio, ali je pomoćni sudac pokazao na zaleđe koje nije bilo jer je igrač Istre vratio loptu koju je McKenna pospremio u mrežu. I pogodak je priznat, plavi su zasluženo poveli. Prvi pogodak Dinama pogledajte OVDJE. Do odmora je još zaprijetio snažnim udarcem s 18 metara Stojković, malo preko vratiju.

Plavi su tako na odmor otišli sa zasluženim vodstvom koje je moglo biti i izraženije jer su Kovačevićevi igrači dominirali, imali su prilika, falilo im je malo više koncentracije u završnici. No, s druge strane i defenzivno su bili jako dobri, Istri nisu dopustili niti jednu jedinu ozbiljniju situaciju. Dinamo je svoju prednost povećao u 60. minuti nakon ubačaja Valinčića stoper Istre Kadušić je pokušao izbiti no samo je spustio loptu Belji koji je lako poentirao za 2:0. Drugi pogodak Dinama pogledajte OVDJE. Ubrzo su Zagrepčani ponovno zatresli mrežu Istre, Lisica je malo prije toga ušao, ali pogodak nije priznat zbog ranijeg zaleđa.

Onda sjajna akcije, Galešić za Mišića, ovaj za Stojkovića koji je sjajno proigrao utrčalog Zajca. Slovenac je pobjegao i krenuo sam prema vratima Istre te mirno pogodio u sami kut za povećanje vodstva Dinama. U 87. minuti stigao je i četvrti pogodak, nova dobra akcija plavih koju je asistencijom završio Beljo, a loptu mirno u mrežu za 4:0 poslao Vidović za sigurnu pobjedu maksimirske momčadi. Treći pogodak Dinama pogledajte OVDJE, a četvrti OVDJE.

Plavi navijači svakako mogu biti zadovoljni predstavom Dinama, od početka do kraja igrali su u visokom ritmu i svakako su zaslužili ovako uvjerljivu pobjedu protiv suparnika koji je bio nemoćan u susretu s tako razigranim Kovačevićevim igračima. A sad će valjda i pokoju pohvalu dobiti i trener plavih u kojeg se neprestano sumnja. Zacijelo je ovo i nada za navijače da više neće biti onako blijedih partija kakve smo povremeno gledali u jesenskom dijelu prvenstva u kojem su plavi prosuli previše bodova i nakon ovakve igre rastu razlozi za optimizam u Maksimirskoj 128.