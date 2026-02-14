Naši Portali
IMAT ĆE JOŠ JEDNU PRILIKU

Brzoklizačica Valentina Aščić ostala bez četvrtfinala na tisuću metara na ZOI

Short Track Speed Skating - Women's 1000m - Heats
YARA NARDI/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
14.02.2026.
u 21:49

Bio je ovo drugi nastup Aščić u Milanu, u utorak je zapela u kvalifikacijama na 500 metara, a još ju očekuje nastup na 1500 metara u petak. U toj će disciplini nastupiti i druga hrvatska predstavnica u ovom sportu u Milanu Katarina Burić

Hrvatska reprezentativka u brzom klizanju na kratke staze Valentina Aščić (27) nije se uspjela plasirati u četvrtfinale discipline 1000 metara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu. Aščić je bila svrstana u vrlo jaku skupinu u kvalifikacijama te je čitavu utrku provela na četvrtoj poziciji, iza odlične Minjeong Choi iz Južne Koreje, Kanađanke Kim Boutin i Talijanke Chiare Betti. U samoj je završnici Aščić napala Betti, a tim bi skokom na treće mjesto izborila prolazak u četvrtfinale po vremenu, ali Talijanka je uspjela odbiti napad i ciljem proći 28 tisućinki ispred naše predstavnice.

Plasman u četvrtfinale izborile su dvije prvoplasirane iz svih osam skupina te četiri najbrže trećeplasirane. Koliko Aščić nije imala sreće sa ždrijebom skupina pokazuje i podatak kako je upravo njena skupina bila najbrža, a ona je postigla vrijeme koje je bilo bolje od čak pet pobjednica skupina.

Bio je ovo drugi nastup Aščić u Milanu, u utorak je zapela u kvalifikacijama na 500 metara, a još ju očekuje nastup na 1500 metara u petak. U toj će disciplini nastupiti i druga hrvatska predstavnica u ovom sportu u Milanu Katarina Burić.
Ključne riječi
Brzo klizanje ZOI 2026. Valentina Aščić

