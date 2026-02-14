Dinamo je sada svjetlosnim godinama ispred bilo kojeg drugog kluba u HNL-u!

Dominantno, rutinirano i bez ikakvog straha je Dinamo na svojem stadionu apsolvirao jedno od najvećih pozitivnih iznenađenja HNL-a ove sezone, Istru 1961. Momčad Oriola Riere koja je ove sezone namučila gotovo pa sve momčadi u ligi, koja je samo prije nekoliko tjedana svladala Hajduk na Poljudu, u Zagrebu prema naprijed nije mogla napraviti apsolutno ništa. Završilo je 4:0 za plave.



Baza koju Dinamo sada ima s Dominikom Livakovićem između vratnica te sa Scottom McKennom i Sergijem Dominguezom na stoperskim pozicijama izgleda zastrašujuće dobro. Istra je tek u 57. minuti susreta zapucala prvi put po golu, no to je bio pokušaj Frederiksena iz daljine koji nije bio nimalo opasan po vrata Dinama, otišao je nekoliko metara od Dinamovog gola. Tako da ni taj pokušaj zaista ne možemo pripisati nekoj propusnosti Dinama.