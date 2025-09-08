Veliki talent (16) poginuo nekoliko dana prije transfera života, predviđala mu se svjetska karijera

Šesnaestogodišnji kolumbijski nogometni talent Eder Smic Valencia poginuo je u teškoj prometnoj nesreći u svojoj domovini, javljaju tamošnji mediji. Valencia Smrtno je stradao u nedjelju ujutro, dok je bio na odmoru u Kolumbiji sa svojom obitelji. Poginuo je u teškoj prometnoj nesreći u mjestu Guachené, nedaleko od grada Cali.

Prema prvim informacijama, cisterna je iz još neutvrđenih razloga udarila u nekoliko vozila na cesti. Mladi nogometaš nalazio se u sivom automobilu koji je bio dio tog strašnog sudara. Unatoč brzoj reakciji hitnih službi, njegove ozljede bile su preteške i nažalost je preminuo.

Inače, iznimno talentirani 16-godišnjak kojemu se predviđala velika karijera, bio je prije kobne nesreće na pragu potpisivanja ugovora za američki klub New York Red Bulls koji je poznat da dovodi velike talente i onda ih transferira u svjetske klubove. Smatrao se jednim od najvećih dragulja kolumbijskog nogometa svoje generacije.

Kao član cijenjene akademije Academia Alemana Popayán (AAFP), poznate po stvaranju igrača s međunarodnim potencijalom, Valencia se isticao svojom tehnikom, brzinom i iznimnim osjećajem za pogodak.