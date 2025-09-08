Naši Portali
KVARTOVSKA TRADICIJA

U sjećanje na preminulog nogometaša i prijatelja: U Rudešu se održava turnir 'Mario Budimir', na dolazak poziva i Luka Modrić

Udruga građana - Rudešani
Autor
Hana Ivković Šimičić
08.09.2025.
u 15:12

Među vrhunskim sportašima koji su pozvali sve na turnir su nezaustavljivi hrvatski veznjak Luka Modrić, vratar Dinama i reprezentativac Dominik Livaković te igrač Futsal Dinama i reprezentativac Kristian Čekol.

Rudeš će i ove godine, u organizaciji Udruge građana - Rudešani, održati memorijalni humanitarni malonogometni turnir 'Mario Budimir'. Kao i svake godine, sav prihod od turnira namijenjen je onima kojima je najviše potrebna pomoć. Turnir se održava 13. i 14. rujna u Rudešu, kod osnovne škole u Jablanskoj ulici, a osim malog nogometa, okupljene očekuje i pregršt hrane, pića i glazbe. 

Među vrhunskim sportašima koji su pozvali sve na turnir su nezaustavljivi hrvatski veznjak Luka Modrić, vratar Dinama i reprezentativac Dominik Livaković te igrač Futsal Dinama i reprezentativac Kristian Čekol. Rudeški Bad Blue Boysi prvi su turnir organizirali 2022. godine u spomen na prerano preminulog prijatelja i nogometaša Marija Budimira koji je u Rudešu odrastao i živio do 2008. godine. 

Foto: Udruga građana - Rudešani

Budimir je, inače, bio igrač Rudeša, Zagreba, Hrvatskog Dragovoljca, Trnja i kadetski reprezentativac Hrvatske. A osim malonogometnog turnira, priprema se i bogati popratni program za sve naraštaje, pa tako posjetitelje očekuje i tombola, penali, razne dječje igre, pa i posjet vatrogasaca, hitne pomoći i policije, koji će se održati u subotu od 11 do 13 sati. 

