Veliki propust Manchester Uniteda! Livakovića htjeli dovesti kao zamjenu De Gei, dobili bi ga za 'siću'

Dominik Livaković (27) nije osvojio nagradu za najboljeg vratara Svjetskog prvenstva u Kataru. A trebao je, složili su se mnogi, pogotovo zato što je od dobitnika Emiliana Martineza imao čak triput više obrana. Ako već neće u vitrinu pospremiti Zlatnu rukavicu, mogao bi zaraditi - zvučan transfer.

Naime, tijekom turnira pojavila se glasina da Livakovića želi dovesti njemački Bayern. Međutim, bavarski klub ubrzo je demantirao interes za Dinamovu 'jedinicu'. Stigla je i nova zanimljiva informacija o Liviju, koja se tiče jednog engleskog velikana.

Prema pisanju The Suna, Manchester United prošlog ga je ljeta mogao dovesti za svega 4.3 milijuna funti. Dodaju kako je prvi vratar naše reprezentacije trebao postati zamjena za Davida De Geu, ali su se u konačnici odlučili posuditi vratara Newcastle Uniteda Martina Dubravku.

🚨 Manchester United, Leicester City and Nottingham Forest all had the opportunity to sign Dominik Livakovic, who was available between 5 and 10 M € this summer, but United decided to rely on Tom Heaton and loan Martin Dubravka. @TheAthleticFC #MUFC 🔴💰