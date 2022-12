Evo koliko će naši klubovi dobiti za nastup Hrvatske, Dinamu ide ogroman novac

Svaka kap znoja, svaki pretrčani kilometar pa i minuta naših reprezentativaca presjedena na klupi tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru donijet će zaradu i hrvatskim klubovima. Jer, kakvo bi to 21. stoljeće bilo kada bi se trećem mjestu na Mundijalu svi, ali baš svi veselili samo zbog brončane medalje. Muka u pustinji skupo se plaća, a novi uspjeh vatrenih napunit će i blagajne kubova HNL-a. Fifa i ove godine plaća naknadu klubovima čiji se igrači nalaze u službenom zapisniku Svjetskog prvenstva. Još po ugovoru s ECA-om, europskom klupskom asocijacijom, iz 2015. godine, vrijednost isplate iznosi 209 milijuna dolara kao i u Rusiju 2018. godine.

Naime, klubovi sada za svakog igrača dobiju po 10.000 dolara za jedan dan proveden na SP-u što je povećanje od 18 posto u odnosu na koliko se dobivalo prije četiri godine u Rusiji. Još k tome, povećao se broj igrača u svakoj reprezentaciji (26), a plaćanje je krenulo od 14. studenoga...

Tako će najviše od svih u Hrvatskoj ligi zaraditi Dinamo koji je u Katar poslao petoricu igrača - Dominika Livakovića, Josipa Šutala, Mislava Oršića, Brunu Petkovića te Sadegha Moharramija koji je bio u sastavu Irana. Drugim riječima, maksimirska momčad samo od toga dobiva 50.000 dolara po danu za svoje igrače.

Taj iznos krovna svjetska nogometna federacija (Fifa) isplaćuje sve dok je određena reprezentacija u turniru, a Hrvatska je doša praktički do samog kraja te se klubovima kompenzira i činjenica da su igrači morali i na kratke pripreme prije turnira.

No, tu nje kraj. Određeni iznos dobiju i klubovi u kojima je igrač sa SP-a igrao u 2021. i 2022. godini.

U prijevodu, osnovni iznos koji će klubovi dobiti za svakog igrača hrvatske reprezentacije je 320.000 dolara. Tako će Dinamo za četiri reprezentativca dobiti 1,28 milijuna dolara, a tome treba dodati i 180.000 dolara za Moharramija koji je s Iranom ispao u skupini. Dodatnih 330.000 dolara Dinamo bi trebao dobiti za igrače koji su u zadnje dvije godine igrali u klubu, a to su Lovro Majer, Joško Gvardiol i Kristijan Jakić. Kada se sve to zbroji i oduzme - ukupna Dinamova zarada iznosit će oko dva milijuna dolara, točnije 1,8 milijuna što je u našoj valuti preko 10 milijuna kuna.

Hajduk će pak za nastup Marka Livaje dobiti 320.000 dolara, tj. 2,2 milijuna kuna, a isti iznos za nastup Ivice Ivušića dobit će Osijek. Zbrajati novac može i Istra 1961 koja će zaraditi 157.000 dolara (preko milijun kuna) jer su u Puli igrali Josip Šutalo i velški reprezentativac Dylan Levitt.

Zanimljivo, ovogodišnju zaradu dijeli više od 400 klubova koji igraju u 63 različite zemlje, s tim da tri četvrtine klubova dolazi iz Europe.

Dodajmo i da je zbog osvojenog trećeg mjesta Hrvatska reprezentacija dobila čak 26 milijuna eura.

Ako do sada niste u to vjerovali, sada se uvjerite da je nogomet unosan biznis koji na kraju i onima koji ne dobe ništa nosi veselje. Pa vidjeli smo da za vrijeme SP-a nije bilo priča o koroni, a ni previše o ratu. Samo da je kruha i igara... Ako ništa drugo ljudi su barem na kratko zaboravili na svoje probleme i fokusirali se na one u reprezentaciji i nogometu, na napadače, na suce... Ali na kraju su svi slavili.

