Rat za Dinamo ide dalje, donosimo detalje bitke Antolića i Mamićevih ljudi: Što se stvarno događa u klubu?

U Dinamu se nastavlja borba. Naime, jučerašnji sastanak Izvršnog odbora kluba nije prihvatio prijedlog Skupštine za razrješenje Krešimira Antolića s mjesta člana Uprave. Uobičajena praksa je da Izvršni odbor prihvaća prijedloge vrhovnog klupskog organa, no sada se to nije dogodilo. Skupština u kojoj je većina na strani Zdravka Mamića željela je razriješiti Antolića i većinom glasova, nakon burne sjednice, svađa, vrijeđanja pa i prijetnji, taj je prijedlog prihvaćen.

Sedmorica stala uz Antolića

No Izvršni odbor, iako nije praksa, očekivano nije prihvatio razrješenje, sedam članova tog tijela od njih 13, koliko ih ima, glasalo je protiv prijedloga Skupštine. Prema našim saznanjima, za Antolićev ostanak bili su predsjednik Mirko Barišić te Ivica Cvitković, Ognjen Naglić, Većeslav Bergman, Nikola Hanžel, Ante Todorić i Vladimir Gašparović. Heinz Truskaller ostao je suzdržan, a Damir Zorić, Marijan Primorac, Ivo Šušak, Adolf Kožul i Duško Ljuština nisu glasali jer su svoje mišljenje izrekli na sjednici Skupštine. Opet je bilo burno kao i na sjednici Skupštine, ali ovoga puta nije bilo prostačenja i vrijeđanja.

To samo znači da u Maksimiru i dalje neće biti mira, da će obje strane sad tražiti svoje sljedeće korake. Moguće je da određeni potezi budu povučeni i prije ožujka, kada je na rasporedu izborna Skupština kluba. No to ne znači da se nešto ne bi moglo događati i prije toga. Moguće je sazivanje izvanredne Skupštine, koja bi onda mogla razriješiti cijeli sadašnji Izvršni odbor, na vlast postaviti novi, koji bi onda izglasao razrješenje Antoliću. No struja koja ne želi da Zdravko Mamić ima bilo kakav utjecaj u Dinamu pokrenula je postupak za utvrđivanje legalnosti Skupštine Dinama, koja je prije tih nekoliko dana izglasala nepovjerenje Antoliću.

Barišić uz Antolića

No ne treba dvojiti da će i prije ožujka biti užarene aktivnosti obiju strana koje žele prevlast u Dinamu. I bit će i dalje zanimljivo vidjeti kako će iz dana u dan živjeti Dinamo, predsjednik Barišić stao je uz Antolića, zacijelo i zato što ga je Mamićeva struja željela smijeniti s mjesta predsjednika i postaviti Damira Zorića kao profesionalnog predsjednika s plaćom. A Antolić, za kojeg se tražilo razrješenje, redovito je dolazio na posao i sada na to i dalje ima pravo. I radi s ljudima koji su glasali za njegovo razrješenje na Skupštini. Zaposlenici koji su članovi Skupštine digli su ruke protiv njega, a sad im dosadašnji prvi operativac kluba ostaje šef.•