Kovačević je neznalica, igra sramotna, a Nevistića potjerajte! Evo zašto su to apsolutne gluposti

Nadamo se da Dinamovi nogometaši ne čitaju previše komentare na službenoj facebook stranici maksimirskog kluba, jer neki od njih mogli bi upasti u depresiju. Zaista je nevjerojatna kritičnost ne baš malog uzorka navijača, a prema onome što pišu, moglo bi se pomisliti da je dinamo protiv Malmöa doživio debakle epskih razmjera, da je iz Švedske otputovao pune mreže, a ne s vrijednim bodom koji je Dinamo još više približio prezimljavanju u Europi. Evo samo nekih komentar čiji su autori očito "prevruće" glave.

"Kratko i jasno: Sramotno i nedostojno ugleda kluba odigrana utakmica! Po tko zna koji puta ove jeseni vidi se da na iole čvršće obrambeno posloženu ekipu - mi nemamo ni plan B ni C kako i na koji način do gola! Kovačević je drag, dobar čovjek, no trenerski gledano ovo je prevelik zalogaj za njega.

"Hoće to kad Ferrari date u ruke nekome tko se učio na Fici samo zato sto je dobar čovjek. Trener Dinama mora bit čvrsta ruka, Kovačević to nije, on je samo dobar čovjek koji ne zna voziti jurilicu."

"Nevistić opet katastrofalan, Mišićevi udarci opasni jedino za ljude na tribinama, Lisica potpuno bezopasan, a Kovačević je neznalica."

"Ako Nevistića niste ostavili u Švedskoj, ostavite ga u rodnom Đakovu kad idete na utakmicu protiv Vukovara."

Da, istina je da je Dinamo možda trebao uzeti i sva tri boda protiv Malmöa, no treba li biti tako kritičan prema momčadi koja je u Švedskoj apsolutno izdominirala u barem 9 od 10 najvažnijih elemenata nogometne igre? Imali su plavi neusporedivo veći posjed (75-25), neusporedivo veći broj udaraca prema golu (21-6), velikih šansi (5-1), kornera (10-3), dodavanja (90-68), točnih dodavanja (90%-68%).

Ogorčeni navijači prst krivnje uperili prema dva čovjeka, a jednog više ne žele vidjeti u Dinamu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Samo zahvaljujući sretnom pogotku nakon odbijanca Šveđani su stigli do boda, Dinamo je puno više zaslužio pobjedu. Ali, je li bod na gostovanju kod respektabilnog suparnika, kod prvaka Švedske, toliko veliki kiks? Pa taj isti Malmö je posljednjih 10-ak godina na svom stadionu rušio velikane poput Celtica, Šahtara, Rangersa, PAOK-a, Red Bull Salzburga, Olympiacosa... Svi ti bogatiji klubovi od Dinama nisu uspjeli ono što jest Dinamo - vratio se iz Malmöa s bodom.

Prekritični navijači trebali bi samo baciti pogled na ljestvicu Europske lige, Dinamo je na četvrtom mjestu među 36 klubova! I to sa sedam osvojenih bodova. A znate koliko imaju Nica, Salzburg, Utrecht i Rangers? Svi zajedno - nula bodova! Pa je li onda Kovačević neznalica ili su neki Dinamovi navijači jednostavno prekritični?

Pa što bi onda trebali reći navijači nekih drugih hrvatskih klubova koji gube od albanskih amatera, pa 0:5 od Olimpije...