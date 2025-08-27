Nakon velikog preokreta Vekić otkrila dramu iz meča: 'Pogledala sam što me boli, bilo je sve plavo'

Donna Vekić preživjela je dramatičan meč pun preokreta u 1. kolu US Opena pobijedivši Španjolku Jessicu Bouzas Maneiro sa 3:6, 7:5, 6:3 nakon malo više od dva sata igre. Donna je dobro započela susret, izgledalo je da će posve nametnuti svoju prodornu igru s osnovne linije, ali umjesto da povede s breakom sredinom seta, mlada Španjolka (22) joj oduzima servis i vodstvo koje je zadržala sve do kraja prvo seta.

Početkom drugog seta bili su novi problemi za Vekić, u tim trenucima IBM-ov sustav za procjenu šansi za pobjedu je našoj tenisačici davao samo 19 posto izgleda za pobjedu, Španjolka je povela s breakom prednosti, a Donna je bila vidljivo nezadovoljna pa je frustracije iskaljivala i udarajući reketom po terenu u jednom trenutku. Ipak, u najtežim trenucima Vekić je našla put, povezala više dobrim udaraca i gemova i uspješno preokrenula susret u svoju korist, a onda u trećem setu rutinirano ispratila break prednosti i slavila uz skandiranje hrvatskih navijača s tribina.

Foto: Danijel Lijović

"Bio je stvarno težak meč. Ona je trenutačno u dobroj formi i znala sam da me čeka puno izmjena i borba. Drago mi je da sam uspjela preokrenuti meč na kraju. Bila sam jako nervozna na početku i tek kada sam se uspjela malo opustiti u drugom setu sam mogla početi igrati svoj tenis. Zato kažem da sam bila iznimno nervozna i kad sam imala te break lopte promašila sam dva returna. Nisam bila dovoljno agresivna kao na kraju. Ali, dobro sam igrala i osjećala sam da sam u meču, ali trebala sam biti malo više agresivna i tek kad mi je to uspjelo u drugom setu onda je krenulo. Kada sam osvojila taj drugi set znala sam da je treći moj", izjavila je za Večernji list nakon meča Donna. U press centru Vekić se pojavila s posve zamotanim prstom na lijevoj ruci.

"Na meču sam to primijetila, ne znam što se dogodilo. Odjedanput me počelo boljeti na 3:2 kad me ona brejknula u prvom setu. Počela me boljeti u prstima i pogledala sam i bilo je sve plavo, ne znam točno što je. Cijeli meč sam prošla s time", priča mi Vekić kojoj očito slijedi i brza liječnička sanacija prsta.

Upitao sam i Donnu kako se nosila s pritiskom dok je bila u zaostatku i u drugom setu, ali nije odustajala. "Trenutno ne znam šta mogu očekivati od sebe kad idem na teren. Samopouzdanje nije baš na najvišoj razini, ali borba je uvijek tu. Također skupilo se i puno gledatelja na vanjskom terenu. Publika je bila na mojoj strani, bilo je jako puno Hrvata i to uvijek pomogne."

Foto: Danijel Lijović

U njenom boxu bili su joj i roditelji koji su cijeli meč mirno pratili bez izražavanja emocija unatoč dramatičnim trenucima, a opustili su se i slavili tek po završetku meča... "Nisam ih još ni vidjela, ali iako su mirno pratili, vjerojatno iznutra nisu bili mirni, ali oni su mi uvijek podrška."

U trenucima dok smo razgovarali Donna još nije znala protiv koga će igrati u sljedećem kolu jer je još trajao treći set između Coco Gauff i Ajle Tomljanović (na kraju je Gauff pobijedila). "Ajla mi je jedna od najboljih prijateljica, tako da naravno da bih htjela da ona pobijedi. Ali, ako igram s Coco to će vjerojatno biti na Arthur Ashe stadionu, a to je ono zbog čega ja još uvijek igram tenis, da bih bila na tim terenima u takvoj atmosferi. Što god bude, pripremit će se za mene. Nikad još nisam imala igrala protiv Amerikanke na Arthur Ashu. To će biti jedno novo iskustvo, ali uvijek kad je pun stadion, to najviše volim."

Foto: Danijel Lijović

Donna Vekić je komentirala i modnu promjenu Carlosa Alcaraza, odnosnu frizuru o kojoj je pričao cijeli US Open... "Pa ja mislim da nije toliko loše kao što svi ovaj komentiraju. Možda je Alcaraz sada veći favorit od Sinnera kad se ošišao pa je malo brži..."

Osvrnula se i na Novaka Đokovića koji i dalje inspirira svijet tenisa. "Novak je najveća legenda koja postoji na ovom svijetu. Uvijek imam šansu za titulu na bilo kojem na bilo kojem turniru. Slušala sam jučer jučer i jutros jedan njegov podcast. Novak je doslovno izvanzemaljac. On je takva inspiracija svima nama da ne znam što drugo da kažem. On je nevjerojatan."