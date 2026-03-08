Kovačević bez dlake na jeziku: 'Od početka smo pokazali da smo bolji od Hajduka'

Nogometaši Dinama pobijedili su Hajduk s 3:1 u derbiju 25. kola HNL-a i došli na korak od povratka naslova prvaka u Zagreb. Plavi u ovom trenutku imaju deset bodova prednosti pred prvim pratiteljima 11 kola prije kraja prvenstva. Strijleci za Dinamo bili su Miha Zajc, Gabriel Vidović i Mounsef Bakrar. Strijelac jedinog pogotka Rokas Pukštas.

Trener Dinama Mario Kovačević rekao je kako je plan bio od prve minute pritisnuti Hajduk što su i učinili i zabili dva pogotka u prvih 12 minuta:

- Pokazali smo od prve minute da smo u ovom trenutku bolji od Hajduka. U prve dvije smo također bili bolji. No, nije Hajduku bilo lako nakon Rijeke. Dali smo dva gola i poslije je sve bilo lakše. Moram reći da smo zadnjih mjesec dana igrali srijedom i subotom. No, uspjeli smo sačuvati igrače ovaj tjedan - započeo je.

- Znali smo da je Hajduk umoran od srijede. I mi smo bili u takvim situacijama. Bili smo živi i brzi. Postigli smo dva gola i tu je bilo gotovo. Hajduk je kaznio čim smo se opustili, mogao je doći i do 2:2, ali ni u jednom trenutku nije bilo upitno da ćemo pobijediti. Na vrijeme smo se opametili i priveli utakmicu kraju. Kad se sjetimo prvih utakmica, znali smo prvi dio igrati odlično, a onda slabije. To je proces koji dolazi. Ova ekipa može biti samo još bolja. Vidjeli ste u Kupu da se nismo bojali staviti 5-6 mlađih igrača. Selekcionirali smo ekipu, a sad su Mišić i Bakrar dobili kartone pa će juniori opet dobiti prilike - rekao je Kovačević.

Sljedeći protivnik je Slaven Belupo, klub koji vrlo dobro poznajete.

- Da, odlično igraju i nakon odlaska Jagušića su se opet dignuli. Pripremit ćemo se, moramo biti pravi, inače možemo imati problema. Govorim činjenice: svaku ekipu u kojoj sam bio, napravio sam boljom. Iza mene su u Slavenu ostali dobri temelji, oni sad još bolje rade. Nisam ja tu bitan. Imam predobar stožer koji dobro radi, kao i igrači. Svi idemo u istom smjeru, radimo za isti cilj, a to je doći do prvog mjesta - zaključio je.