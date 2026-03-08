Kovačević bez dlake na jeziku: 'Od početka smo pokazali da smo bolji od Hajduka'

Nogometaši Dinama pobijedili su Hajduk s 3:1 u derbiju 25. kola HNL-a i došli na korak od povratka naslova prvaka u Zagreb. Plavi u ovom trenutku imaju deset bodova prednosti pred prvim pratiteljima 11 kola prije kraja prvenstva. Strijleci za Dinamo bili su Miha Zajc, Gabriel Vidović i Mounsef Bakrar. Strijelac jedinog pogotka Rokas Pukštas.
Trener Dinama Mario Kovačević rekao je kako je plan bio od prve minute pritisnuti Hajduk što su i učinili i zabili dva pogotka u prvih 12 minuta:
- Pokazali smo od prve minute da smo u ovom trenutku bolji od Hajduka. U prve dvije smo također bili bolji. No, nije Hajduku bilo lako nakon Rijeke. Dali smo dva gola i poslije je sve bilo lakše. Moram reći da smo zadnjih mjesec dana igrali srijedom i subotom. No, uspjeli smo sačuvati igrače ovaj tjedan - započeo je.Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi
- Znali smo da je Hajduk umoran od srijede. I mi smo bili u takvim situacijama. Bili smo živi i brzi. Postigli smo dva gola i tu je bilo gotovo. Hajduk je kaznio čim smo se opustili, mogao je doći i do 2:2, ali ni u jednom trenutku nije bilo upitno da ćemo pobijediti. Na vrijeme smo se opametili i priveli utakmicu kraju. Kad se sjetimo prvih utakmica, znali smo prvi dio igrati odlično, a onda slabije. To je proces koji dolazi. Ova ekipa može biti samo još bolja. Vidjeli ste u Kupu da se nismo bojali staviti 5-6 mlađih igrača. Selekcionirali smo ekipu, a sad su Mišić i Bakrar dobili kartone pa će juniori opet dobiti prilike - rekao je Kovačević.
Sljedeći protivnik je Slaven Belupo, klub koji vrlo dobro poznajete.
- Da, odlično igraju i nakon odlaska Jagušića su se opet dignuli. Pripremit ćemo se, moramo biti pravi, inače možemo imati problema. Govorim činjenice: svaku ekipu u kojoj sam bio, napravio sam boljom. Iza mene su u Slavenu ostali dobri temelji, oni sad još bolje rade. Nisam ja tu bitan. Imam predobar stožer koji dobro radi, kao i igrači. Svi idemo u istom smjeru, radimo za isti cilj, a to je doći do prvog mjesta - zaključio je.
...prvo poluvrijeme je bila igra, koju cijelu sezonu priželjkujem i očekujem, konačno se vidio i trenerski potpis... Kovačević mi se ovom velikom pobjedom, odmah vratio na tvorničke postavke... čestitke cijeloj ekipi na top igri... razumljivo da se drugo poluvrijeme solidarno nije igralo na gol više, bilo bi previše...