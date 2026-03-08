VIDEO Pogledajte kako je Dinamo šokirao Poljud s tri pogotka u prvom poluvremenu

Dinamo je odlično otvorio derbi protiv Hajduka na Poljudu, a bolju igru naplatio je već u 7. minuti.

Zajc je sjajno iskoristio Bakrarovo dodavanje i s nekih 12, 13 metara matirao vratara Hajduka za vodstvo plavih. Video sjajne akcije Dinama pogledajte OVDJE.

Na drugi pogodak nije se dugo čekalo. Imao je Dinamo korner u 12. minuti, bijeli su odbili loptu van kaznenog prostora, ali ona se vratila do Belje na rubu šesnaesterca koji ju u padu s igračem na leđima uspio proslijediti do vidovića. 'Desetka' plavih riješila se Racija i mirno plasirala loptu u sam kut za 0:2. Taj pogodak možete pogledati OVDJE.

Tračak nade domaćima vratio je Rokas Pukštas u 28. minuti. Nakon gužve u šesnaestercu Dinama, lopta se od vratnice odbila do mladog Amerikanca koji ju je zakucao u nebranjenu mrežu. Tu situaciju pogledajte OVDJE.

Reći pogodak gostiju stigao je u 38. minuti kada je sjajna dubinska lopta stigla do Bakrara koji je lako zabio za 1:3. Taj pogodak možete pogledati OVDJE.