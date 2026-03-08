Naši Portali
ZALEDILI HAJDUK

VIDEO Pogledajte kako je Dinamo šokirao Poljud s tri pogotka u prvom poluvremenu

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.03.2026.
u 16:28

Plavi su poveli preko Mihe Zajca nakon sjajne akcije Zagrepčana

Dinamo je odlično otvorio derbi protiv Hajduka na Poljudu, a bolju igru naplatio je već u 7. minuti.

Zajc je sjajno iskoristio Bakrarovo dodavanje i s nekih 12, 13 metara matirao vratara Hajduka za vodstvo plavih. Video sjajne akcije Dinama pogledajte OVDJE

Na drugi pogodak nije se dugo čekalo. Imao je Dinamo korner u 12. minuti, bijeli su odbili loptu van kaznenog prostora, ali ona se vratila do Belje na rubu šesnaesterca koji ju u padu s igračem na leđima uspio proslijediti do vidovića. 'Desetka' plavih riješila se Racija i mirno plasirala loptu u sam kut za 0:2. Taj pogodak možete pogledati OVDJE.

Tračak nade domaćima vratio je Rokas Pukštas u 28. minuti. Nakon gužve u šesnaestercu Dinama, lopta se od vratnice odbila do mladog Amerikanca koji ju je zakucao u nebranjenu mrežu. Tu situaciju pogledajte OVDJE.

Reći pogodak gostiju stigao je u 38. minuti kada je sjajna dubinska lopta stigla do Bakrara koji je lako zabio za 1:3. Taj pogodak možete pogledati OVDJE.
golovi derbi Hajduk Dinamo

MUSA ZA VEČERNJI

'Samo pobjeda vraća Hajduk u igru, sve ostalo značit će kraj! Ne zaboravimo tko će biti najveća opasnost'

– Dinamo je isto imao oscilacije. Od dobrih, do prosječnih i loših izvedbi. Također su imali velika emocionalna pražnjenja. No, u ovom su trenutku u sasvim solidnom stanju. Nije lako bilo uskladiti tu priču, no Dinamo u ovom trenutku kontrolira situaciju u HNL-u. Imaju izbalansiranu momčad, čini mi se da su stvari sjele na svoje mjesto, prevladali su sve nervoze i kritike. Sve je u njihovim rukama. Iako, poraz u derbiju može preokrenuti dosta toga u korist Hajduka

