Večernjakov novinar svjedočio povijesnoj utakmici Hrvatske u Ljetnoj ligi

Otkazima oslabljena hrvatska reprezentacija imala je tu čast da otvori ovogodišnju Ljetnu NBA ligu u Las Vegasu, čak i da postigne prvi ubačaj (bacanje Vrankovića). Štoviše, Hrvatska je dobila i prvo poluvrijeme (46:42) na turniru na kojem sudjeluju ljetne momčadi svih 30 NBA klubova te dvije reprezentacije (naša i kineska). No, u drugom poluvremenu do izražaja su došli naglašeni atletizam i šut suparnika za tricu pa je susret završio 80:96.

Izbornik Veljko Mršić rotirao je 11 igrača, jedino Ramljaka nije, a najviše koševa za našu reprezentaciju postigao je iskusni Željko Šakić (17). Koševe za Hrvatsku postizali su još Babić 10, Badžim 9, Čakarun 8, Marić 8, Radovčić 7, Marčinković 5, Marić 5, Rogić 3 i Vranković 3. Najmlađi naš igrač 20-godišnji Mateo Drežnjak zabio je pet ali je pokazao da se atletizmom čak i može nositi s NBA-jevcima.

Kod Pistonsa, koji su zabili 16 trica, prednjačili su Thomas (26, sedam trica), Mihaljuk (17) i Withers (16, četiri trice), a to su sve igrači koji su već igrali NBA košarku ili su na njenom pragu, baš kao i ostali Pistonsi.

- Prvo poluvrijeme bilo je dosta dobro, no onda je do izražaja došlo ono što smo i očekivali od suparnika a to je intenzitet igre i atleticizam koji su nam bili najveći problem. Brzina njihovih kretnji bila je ta koja nas je izvukla s naših pozicija, a oni imaju četiri odlična šutera i to su iskoristili - prokomentirao je hrvatski izbornik Veljko Mršić.

