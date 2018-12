'Već sam pomislio da nikad tu neću igrati, život piše čudne priče'

Najzvučniji domaći prijelaz u hrvatskoj klupskoj košarci dogodio se tek potkraj prosinca. Luka Žorić, prošlosezonski MVP ABA lige koji je to postao igrajući za Cibonu, odlučio je karijeru nastaviti u ponajvećem Ciboninu domaćem rivalu KK Zadru. Iskusni centar (34, 211 cm) prošlo se ljeto nije odlučio niti za jedan klub pa je strpljivo čekao prigodu koja će mu odgovarati.

Zanimljivo je to da je Žorić rođeni Zadranin, a da će za najjači klub iz svog rodnog grada zaigrati tek u svojoj 35. godini (34 je napunio početkom studenog).

- Nije floskula, već je meni uistinu dječački san bio igrati za Zadar. Odrastao sam u Zadru i maštao da ću odjenuti dres tog kluba, no nije se ostvarilo sve do sada.

Kao dječak zacijelo nije mislio da će do svoje 35. morati čekati da zaigra za klub iz svog grada.

- Mislio sam tada da neću igrati nigdje osim u Zadru, no životni putevi su bili drugačiji. Kad sam već pomislio da se to neće dogoditi, ipak se dogodilo. Život piše čudne priče.

Nakon onako dobre prošle sezone, imao je Žora ponovo kontakte s inozemnim klubovima, no za novi odlazak trbuhom za kruhom nije se odlučio.

- Pričali smo s dosta klubova, no ja se u njima nisam vidio. Možda sam ja u ovim godinama tražio previše, a tražio sam neki jači motiv. Ili da je veliki klub ili da imam priliku boriti se za trofeje.

A borbu za trofeje, one domaće, imat će u majici Zadra.

- Vjerujem da možemo napraviti nešto dobro. U ABA ligi ne možemo gađati doigravanje, to nije realno očekivati, ali u Ćosićevu kupu i Prvenstvu Hrvatske, nadam se, možemo ići do kraja. Zato sam i došao u tu momčad za koju mi se čini da ima još dosta prostora.

Jedan od razloga dolaska u Zadar je i poznati mu trener.

- S Antom Nazorom sam radio prošle sezone u Ciboni i o njemu mogu reći sve najbolje. Imamo slične poglede na sport, čak i na život.

Navijači Zadra doživljavaju ga kao veliko pojačanje, no pitanje je jesu li mu ti isti ljudi priređivali neugodnosti dok je svih ovih godina dolazio igrati protiv Zadra u majicama zagrebačkih klubova Cibone, Zagreba i Cedevite. Jer, zadarski su navijači vrlo često znali biti verbalno brutalni prema igračima gostujućeg sastava.

- Ne bih ja to nazvao neugodnostima. Izvan terena ih nikad nisam imao, no na terenu je to tako, ljudi navijaju snažno za svoje igrače, ali i protiv suparničkih.

Dok je Slaven Rimac bio trener druge momčadi Cedevite, Žorić je trenirao kod spomenutog trenera koji je i zagovarao njegov drugi dolazak u redove aktualnog hrvatskog prvaka.

- Kada je Rimac preuzeo prvu momčad ja sam nastavio trenirati sam. Zapravo, radio sam s Lukom Milanovićem s kojim surađujem već 15 godina, a ta se suradnja održavala i kada sam igrao u inozemstvu. On je tada dolazio k meni i ja bih igrao po njegovu programu.

Milanović je dokazani kondicijski ekspert (kondicijski je trener druge nogometne reprezentacije svijeta) pa je za vjerovati da Žorić u Zadar dolazi tjelesno prilično spreman.

- Tjelesno sam ja spreman, no nedostaje mi igre, a i trebat će mi vremena da se priviknem na nove suigrače, da naučim kretnje. Uostalom, za to bi mi trebalo vremena i da sam započeo sezonu igrajući za neki klub.

Premda je po godinama i igračkom stažu veteran, Žorić je i dalje spreman igrati za reprezentaciju Hrvatske.

- Dok igram košarku ja ću reprezentaciji uvijek biti na raspolaganju. Nacionalnu vrstu nikad nisam odbio, bilo da se igra Svjetsko prvenstvo, Mediteranske igre ili neke predkvalifikacije. Tako sam odgojen kod kuće i ja na reprezentaciju drugačije ne gledam.