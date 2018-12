Sprema se katastrofa: Ovaj SP bit će sramotan!

Luka Dončić neće u Kinu, samo zbog sramotnog odnosa Fibe prema košarci! Takvim riječima popratio je ispadanje Slovenije u kvalifikacijama za Svjetsko košarkaško prvenstvo dogodine u Kini novinar Skip Bayless, poznat po tome da nema dlake na jeziku. I teško se ne složiti s njim.

Žele kopirati Fifu

Krovna košarkaška organizacija kao da se svim silama trudi uništiti košarku i usmjeriti svu pažnju njezinih obožavatelja prema NBA ligi, koja iz sezone u sezonu postaje atraktivnija, konkurentnija i uzbudljivija. Istovremeno, Euroliga je postala dosadna. Ligaški format je promašaj, pozivnice su promašaj, elitizam je promašaj. Fibi je to sjajno, od 2001. nema licencije za to natjecanje pa se trudi svim silama degradirati ga. A čini samoj sebi štetu. A najviše košarci.

– Želja nam je imati format kvalifikacija kao u što je u nogometu, tijekom cijele godine – isticao je pokojni Fibin lider Patrick Baumann.

No, košarka nije nogomet, ni blizu. Rezime? U Kini neće sasvim sigurno biti spomenute Slovenije, neće vrlo vjerojatno biti Hrvatske ni Rusije. A mjesto još nisu osigurali Srbi, Crnogorci, Grci... Zato ćemo na svjetskoj smotri imati Češku, Poljsku, Finsku... Svaka čast, ali nije to to.

Također, takva situacija ne donosi novac, takva situacija ne donosi poštovanje. Igrači neće nastupati na takvom prvenstvu jer ga ne smatraju “svjetskim”. Velike zvijezde vrlo vjerojatno će ga eskivirati i time će FIBA napokon shvatiti da je izgubila. Što se na takvim temeljima može u budućnosti? Pa poslušati kritike apsolutno svih u košarkaškom svijetu, a da nisu u Fibinim udobnim foteljama. One idu u jednom smjeru – vratite sustav kvalifikacija koji omogućava reprezentacijama da se u najjačem sastavu pokušaju plasirati na natjecanje. Znači, prvenstveno kroz Eurobasket, koji bi samim time zadržao popularnost i bio motivacija igračima da na njemu zaigraju.

Do toga će svakako i doći jer Kinezi kao veliki ulagači ne skrivaju ljutnju izostankom najboljeg novaka NBA lige. Da ga obožavaju pokazali su tijekom ljetnih priprema, koje je Dallas odradio dobrim dijelom upravo u Kini, a Dončić je plijenio pozornost gdje god se pojavio. Negoduju i Amerikanci, koji godinama pozivaju na dijalog i izražavaju želju za kompetitivnijom košarkom u ostatku svijeta.

FIBA će trpjeti kritike svih

Svjesni su da to donosi pluseve i njima samima. A i svjesni su da je ove godine nedostajalo uistinu malo da se ne plasiraju uz Argentinu i Urugvaj na natjecanje.

Baumann je preminuo, 2021. zacrtani plan kvalifikacija iz 2014. završava, a novi SP bit će 2023. Dovoljno je to vremena da FIBA shvati svoju poziciju i odgovornost pa se prestane skrivati iz floskula kako želi da zemlje poput Angole ili Moldavije zavole košarku. Lijepo je to, no ne ako se događa na štetu košarkaških nacija. Logika je jasna, FIBA će ovog ljeta dočekati kraj prvenstva, otrpjeti salve kritika, ne samo od navijača već i igrača, trenera, vlasnika klubova... pa okrenuti ploču i vratiti sustav u koji su svi vjerovali, koji su svi podržavali i koji se desetljećima pokazao uspješnim!

