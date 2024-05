Vatreni pred Euro radi transfer karijere? 'Nemamo se što lagati, razgovori su u tijeku...'

Borili su se za oba domaća trofeja do posljednjih zaveslaja, no Dinamo je na koncu bio jači. Rijeka je HNL-priču u sezoni 23/24 okončala na drugom mjestu, a igralo se i u finalu Kupa. Sve to garantira minimalno četiri europske utakmice nadolazećeg ljeta. Momčad Željka Sopića će, i to pod njegovim vodstvom, krenuti u drugom pretkolu Europske lige. Eventualni posrtaj u jednoj od kvalifikacijskih rundi tog natjecanja značio bi spuštanje u Konferencijsku ligu, a na Rujevici do grupne faze nekog europskog kupa mogu s izbacivanjem dvije prepreke (od tri moguće).

Nakon velike borbe na terenu uslijedit će i ona za zelenim stolovima. Pred upravom Rijeke veliki je zadatak, trebat će složiti kompetitivnu momčad za sljedeću sezonu. Jasno, prva stvar na umu je - budžet. Nije tajna da Rijeka, kao uostalom i svi ostali hrvatski klubovi, mora prodavati da bi preživjela. A ovoga ljeta, kako to voli reći i predsjednik Damir Mišković, svi su na prodaju. U pričama je već Marko Pjaca i njegovo eventualno preseljenje u Dinamo, koji bi rado volio vidjeti i nekog od dvojice riječkih stopera (Galešić ili Radeljić). No, najbliži odlasku je - Nediljko Labrović. Kapetan Rijeke i vratar hrvatske nogometne reprezentacije već ima konkretnu ponudu iz inozemstva. Potvrdio je to i sportski direktor kluba s Rujevice, Darko Raić-Sudar u razgovoru za Kanal Ri.

VIDEO: S treninga hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici izvještava Željko Janković

- Prijelazni rok traje dugo, sad će sve krenuti, a traje do rujna. Zasad mogu reći, realno, u razgovorima smo za Labrovića. Nemamo se što lagati... Imamo konkretnu ponudu. Razgovaramo hoće li otići ili neće. Vidjet ćemo hoće li se i kada to realizirati. Pjaca? On je još uvijek igrač Rijeke. Međutim, svi znamo da on u svom ugovoru ima izlaznu klauzulu. On je može iskoristiti, nije do Rijeke. Ako on to želi iskoristiti, on to može. Tu ne možemo ništa. Voljeli bi da on i dalje bude naš igrač, ali igrači misle o svojoj karijeri i on će procijeniti što misli da je za njega najbolje. Jako puno ima upita i za Pašalića, Fruka, ali to još nije konkretno - rekao je Raić-Sudar.

Je li realno da Labrović ili bilo tko drugi ode prije ili za vrijeme Eura iz Rijeke?

- Mislim da se puno toga neće dogoditi u lipnju, to govorim iz vlastitog iskustva. U prijelaznim rokovima puno se toga događa u zadnji tren. Klubovi kalkuliraju. Najljepše bi bilo da mi sada imamo ekipu s kojom ćemo i početi i završiti sljedeću sezonu, ali nažalost to vjerojatno neće biti moguće. Ako netko ode, nastojat ćemo ga nadomjestiti i ispuniti naše ambicije. Novi igrači? Gledamo i pratimo. Nije to lako isposlovati. Ove godine smo znali reagirati, uvijek su zanimljivi ti mlađi igrači. Sad će dosta toga ovisiti o odlasku igrača - dodao je sportski direktor Rijeke.