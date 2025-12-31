Naši Portali
NOVA POBJEDA

Hokejaši Siska na sjajan način zaključili godinu, vodeća su momčad Alpske lige

KHL Sisak
VL
Autor
Neven Leskovar/Hina
31.12.2025.
u 08:15

Hokejaši Siska pobijedili su u utorak talijanski Unterland s 5-1 (1-0, 2-0, 2-1) u punoj Ledenoj dvorani Zibel i u novu godinu ulaze s prvog mjesta Alpske lige s dobrim izgledima da  u nastavku sezone već nakon prvog dijela natjecanja izravno osiguraju doigravanje.

Drugu domaću utakmicu zaredom tribine Ledene dvorane na Zibelu bile su ispunjene gotovo do posljednjeg mjesta osiguravši sjajnu atmosferu za novu pobjedu Siska u blagdanskom, prednovogodišnjem ozračju. Domaći su poveli golom Vite Idžana u sedmoj minuti utakmice. Premda su dominirali do kraja trećine nisu uspjeli povećati vodstvo.

To im je uspjelo sredinom drugog perioda kada za 2-0 pogađa Danila Larionovs. Dvije minute kasnije Niko Čavlović odvodi Sisak na tri razlike. U šestoj minuti posljednje trećine Idžan postiže svoj drugi zgoditak u situaciji s igračem više okrunivši dominaciju u igri.

Tračak nade gostima daje Johan Erickson koji brzo zabija za 1-4, ali točku na i stavlja Larionovs koji se ponovno upisuje u strijelce na powerplayju za konačnih 5-1 i veliko slavlje raspjevane domaće publike. Omjer udaraca na gol bio je 30-18 u korist Siščana.

Sisak je vodeći s 58 bodova, ali ima i najviše odigranih utakmica od svih izravnih konkurenata u borbi za prvih pet mjesta koja izravno osiguravaju doigravanje. Slijedi ga Salzburg s 57 bodova, ali i tri utakmice manje.  Vitezovima slijede tri gostovanja, a na Zibel se vraćaju 22. siječnja kada dočekuju Cortinu.
