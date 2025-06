Hrvati pokazali svjetsku klasu! Modrić: 'Samo je bilo pitanje s koliko ćemo pobijediti'

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je i drugu pobjedu u L skupini kvalifikacija za SP 2026. godine, nakon što je na osječkoj Opus Areni deklasirala Češku sa 5-1 (1-0). Nakon što je lakoćom preskočila Gibraltar s uvjerljivih 7-0, hrvatska reprezentacija je u Osijeku ostvarila još jednu uvjerljivu pobjedu deklasiravši Čehe sa 5-1 čime je napravila važan korak prema plasmanu na Svjetsko prvenstvo koji će se iduće godine održati u SAD, Kanadi i Meksiku. Nakon velike pobjede događaje komentiraju hrvatski nogometaši.

"Sjajan rezultat, odlična utakmica i tako trebamo nastaviti. Bili smo bolji skoro cijelu utakmicu. U prvom smo mogli zabiti i više. U drugom smo krenuli slabije, ali nakon tog smo krenuli. Mogli smo zabiti i koji više, ali svi segmenti su bili na visokom nivou. Najbitnije je da smo pobijedili, ali još ima dosta do kraja. Treba tako nastaviti i ovo je putokaz. Pričali smo prije utakmice, znali smo da su dobri u prekidima i čvrsti. Stvaraju situacije, ali ovisilo je o nama. Znali smo ako budemo pravi da će samo pitanje biti s koliko ćemo pobijediti", rekao je Luka Modrić.

"Pokazali smo super tekmu. Odlično smo krenuli, moglo je bolje na poluvremenu. Gol nas je i potrebno zdrmao, ali pokazali smo da smo prava ekipa. Svi su zaslužili predivan kraj sezone. Kvaliteta se dogodila, bilo je to i u prvom poluvremenu. Na kraju je moglo biti i više, ali ponosan sam da sam dio ekipe. Pokazali smo fenomenalnu igru i presretan sam da idemo na zaslužen odmor. Prekrižio sam natjecanje za najboljeg strijelca, to ću vam iskreno reći. Presretan sam da igram za reprezentaciju. Bliži se 34. rođendan, nismo svi Modrić. Presretan sam da sam tu. Uvijek ću živjeti nogomet, to je moj život", rekao je sjajno raspoloženi, dvostruki strijelac večeri, Andrej Kramarić.