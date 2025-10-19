Naši Portali
HNL

Varaždin uvjerljivo svladao Goricu i pridružio se Dinamu i Hajduku u bitnoj kategoriji

Gorica i Varaždin sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
19.10.2025.
u 20:42

Domaćini su mogli i odvesti utakmicu u napetu završnicu u sudačkoj nadoknadi, no pogodak Filipa Čuića u 92. minuti je poništen zbog zaleđa

Momčad Varaždina slavila je na zahtjevnom gostovanju u Turopolju kod Gorice s 3:1 u posljednjem susretu desetog kola HNL-a. Igrači Nikole Šafarića popeli su se tako na četvrto mjesto prvenstvene ljestvice.

Golove za nova tri boda postigli su Ivan Mamut iz jedanaesterca u sedmoj minuti, Luka Škaričić u 36. i Aleksa Latković u 47. minuti. Jedini pogodak za domaće zabio je Jurica Pršir u 76. minuti iz kaznenog udarca. Kod rezultata 1:0 za Varaždince, mogli su Goričani izjednačiti, ali je Ante Erceg promašio stopostotnu priliku s nekoliko metara.

Domaćini su mogli i odvesti utakmicu u napetu završnicu u sudačkoj nadoknadi, no pogodak Filipa Čuića u 92. minuti je poništen zbog zaleđa.

Momčad iz baroknog grada ovom pobjedom nije se samo vratila na mjesta koje vode u Europu sljedeće godine već su se pridružili vodećem dvojcu (Dinamu i Hajduku) kao jedine momčadi s pozitivnom gol-razlikom nakon deset kola. Vodeći Dinamo je dosad zabio 22 pogotka, a primio osam, Hajduk je na razlici pogodaka 17:7, a Varaždinci su na 13 zabijenih i 11 primljenih pogodaka. Lokomotiva ima po 12 zabijenih i primljenih pogodaka, a preostalih šest momčadi ima negativnu gol-razliku. 

Ključne riječi
Hajduk Dinamo NK Varaždin HNL

